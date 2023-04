Advocaat Weski twee weken langer vast, legt verdediging Taghi neer

Advocaat Inez Weski blijft twee weken langer vastzitten. Dat meldt het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Ook de haar opgelegde beperkingen blijven van kracht.

De advocaat van Ridouan Taghi werd vrijdag aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. Ook wordt ze verdacht van het schenden van geheimen. Ze zou berichten hebben doorgespeeld van en aan Taghi.

De advocaten van Weski, Rob Baumgardt en Fébe Schoolderman, laten weten dat Weski de verdediging van Taghi heeft neergelegd. Ze zeggen verder geen commentaar te geven op de zaak.

Zitting Marengo uitgesteld

Gisteren werd al bekend dat de zitting van morgen in het Marengoproces is uitgesteld. Collega-advocaten hadden daarom gevraagd na de arrestatie van Weski. Het komt in Nederland zelden voor dat een advocaat wordt gearresteerd.

In het Marengoproces is levenslang geëist tegen onder meer hoofdverdachte Taghi. Volgens de aanklagers was hij opdrachtgever voor meerdere moorden en moordpogingen.