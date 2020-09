Worstelende Bertens in drie sets langs Zavatska op Roland Garros

Bertens speelde daarna wat agressiever en er kwam meer lengte in haar slagen. De nummer acht van de wereld won set twee en bij de in Parijs debuterende Zavatska ging daarna langzaam het licht uit.

Kiki Bertens heeft op Roland Garros met moeite de tweede ronde bereikt. De halvefinaliste van 2016 wurmde zich in Parijs met 2-6, 6-2, 6-0 langs Katarina Zavatska, de nummer 112 van de wereldranglijst, in een partij die vanwege de regen twee uur later begon dan gepland.

Bertens staakte vorige week haar partij in de tweede ronde van het toernooi in Straatsburg vanwege een opspelende achillespeesblessure. Daar leek ze nu geen last meer van te hebben. Wel bewoog ze aanvankelijk niet al te best, vond de Wateringse zelf ook. "Maar dat ging in de tweede en derde set beter. Dat was een belangrijk aspect."

Oud-finaliste Errani

Voor Bertens is het pas haar eerste overwinning sinds de coronapauze. In aanloop naar Roland Garros verloor ze in Rome haar eerste wedstrijd, terwijl ze in Straatsburg dus opgaf.

In de tweede ronde neemt Bertens, als vijfde geplaatst in Parijs, het op tegen de Italiaanse Sara Errani, die Monica Puig uit Puerto Rico met 6-2, 6-1 kansloos liet.

De 33-jarige Errani haalde in 2012 de finale in Parijs en stond vijf keer eerder tegenover de Nederlandse, in 2016 op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro voor het laatst. Bertens won nog nooit van de geslepen Italiaanse.