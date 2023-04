Verkeer in Berlijn op meer dan dertig plekken geblokkeerd door klimaatactivisten

Door klimaatacties stond het verkeer op meer dan dertig plekken in Berlijn vanochtend muurvast. Klimaatactivisten van Letzte Generation veroorzaakten met blokkades grote hinder in de Duitse hoofdstad.

Nadat activisten zich aan de weg hadden vastgelijmd, stond het verkeer al snel vast op een deel van de ringweg rond Berlijn. Volgens Duitse media werd het verkeer gehinderd door activisten die op straat stonden, vastgelijmd zaten of spandoeken vasthielden.

De operatie op meer dan dertig plekken in de stad was in de loop van de ochtend voor een groot deel afgerond.

Berlijn 'lam leggen'

Letzte Generation liet eerder weten dat het de hele stad wilde afsluiten. "We brengen de stad tot stilstand, zodat de regering in beweging komt", aldus een lid van de actiegroep. De groep wil dat de overheid meer drastische maatregelen neemt om klimaatverandering tegen te gaan.

Zo willen de activisten dat Duitsland uiterlijk in 2030 stopt met het gebruik van fossiele brandstoffen en dat er een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur wordt ingevoerd. Ook vindt de groep dat er een plan moet komen om de mondiale temperatuurstijging onder de 1,5 graad te houden. De aarde stevent volgens wetenschappers nu af op een veel grotere opwarming.