Zeventien nieuwe sterrenrestaurants, één restaurant krijgt tweede ster

De twee restaurants met drie sterren, De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in Kruiningen, behouden hun sterren. Zij blijven tevens de enige twee restaurants in Nederland met de hoogste onderscheiding. "De persoonlijkheid en creativiteit van deze chefs hoeven we niet meer voor te stellen. Hun eigenheid als kok is een voorbeeld voor iedereen in het vak", zegt Michelin over de twee chefs, Jonnie Boer en Jannis Brevet.

De zeventien restaurants met hun eerste ster:

Karel 5 in Utrecht, Château Neercanne in Maastricht, Vanderveen in Amsterdam, Lizz in Gouda, Flavours in Weert, Brass Boer Thuis in Zwolle, Bistro de la Mer in Amsterdam, Central Park in Voorburg, Restaurant Smink in Wolvega, Studio in Maastricht, Maeve in Utrecht, Coulisse in Amsterdam, Codium in Goes, De Woage in Gramsbergen, Yama in Rotterdam, Au Coin Des Bons Enfants in Maastricht en Basiliek in Harderwijk.