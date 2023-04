Roerig weekend op Europese voetbalvelden: ook in Griekenland gaat het helemaal mis

De gemoederen waren na twee late doelpunten van AEK, die Olympiakos de das omdeden in de titelstrijd, al flink opgelopen. Eigenaar Evangelos Marinakis van Olympiakos meldde zich in de slotfase langs de zijlijn. Hij was woedend op de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa vanwege de strafschop die AEK had gekregen en waaruit de 1-2 viel.

De spelers van beide ploegen vluchtten toen de fans het veld opkwamen de catacomben in. Het Griekse voetbal kent een lange en heftige geschiedenis van supportersgeweld.

Hoofdingang Anderlecht bestormd

In België was het hommeles na een wedstrijd van Anderlecht. De Brusselse topclub in verval verloor met 2-3 van KV Mechelen, waarna boze supporters de hoofdingang van het Constant Vanden Stockstadion bestormden.

Anderlecht, dat donderdag nog van AZ verloor in de Conference League, sloot de reguliere competitie af als nummer elf en wist zich daarmee niet te plaatsen voor de play-offs II om Europees voetbal. Het is het slechtste seizoen van de club uit Brussel sinds 1937.