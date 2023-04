EU-ministers eisen opheldering van China over uitspraak over ex-Sovjetstaten

Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben hun afkeuring uitgesproken over uitlatingen van de Chinese ambassadeur in Frankrijk. Die trok vrijdag in een interview op de Franse televisie de soevereiniteit van Oekraïne en andere ex-Sovjetstaten in twijfel.

Ambassadeur Lu Shaye zei dat "deze ex-Sovjetstaten geen echte status hebben volgens het internationale recht, omdat er geen internationale overeenkomst is die hun soevereiniteit bekrachtigt". Over het Oekraïense schiereiland de Krim zei hij dat het historisch gezien deel uitmaakte van Rusland en dat het door oud-Sovjetleider Chroestsjov aan Oekraïne is gegeven.

Frankrijk, de Baltische staten - Estland, Letland en Litouwen - en Oekraïne spraken dit weekend hun afkeuring over de uitlatingen al uit. Andere Europese landen deden dat vanochtend voor aanvang van een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie in Luxemburg. Ze eisen opheldering van China.

Stevig gesprek

Frankrijk zegt dat de ambassadeur een stevig gesprek te wachten staat, later vandaag op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Landsbergis noemde de uitspraken "volstrekt onacceptabel". Hij zei dat de drie Baltische landen de Chinese vertegenwoordigers later vandaag op het matje roepen om opheldering te vragen en te onderzoeken of China er echt zo over denkt.

Ook Moldavië - eveneens een ex-Sovjetstaat - noemt de uitlatingen "volkomen onacceptabel" en eist opheldering van Peking.

Lu staat bekend om zijn opportunistische, agressieve stijl. Hij is al vaker ter verantwoording geroepen door Frankrijk, onder meer toen hij in coronatijd suggereerde dat Frankrijk ouderen in verpleeghuizen in de steek liet. Ook noemde hij een gerespecteerde Chinese geleerde bij een Franse denktank een "gekke hyena".

Peking erkent soevereiniteit

De Tsjechische minister Lipavsky zei vanochtend dat hij hoopt dat Lu van zijn superieuren te horen krijgt dat zijn uitlatingen "volkomen onaanvaardbaar" zijn. De Luxemburgse minister Asselborn sprak van een blunder en zei dat alles in het werk wordt gesteld om de situatie te kalmeren.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat Peking de status van de voormalige Sovjetstaten als onafhankelijke landen sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie respecteert. Volgens woordvoerder Mao Ning van het ministerie is dat het officiële Chinese regeringsstandpunt. Daarmee weerspreekt zij de uitlatingen van ambassadeur Lu in Frankrijk. China is "objectief en onpartijdig" over de soevereiniteit van landen, zei ze.