Wehkamp rekent vanaf nu retourkosten om grote stroom terugzendingen te stoppen

Wehkamp gaat geld vragen voor spullen die klanten terug willen sturen. De webshop rekent vanaf vandaag 50 eurocent per artikel, om klanten bewuster te maken van de grote stroom retourzendingen.

"Met het symbolische bedrag wil Wehkamp haar klanten wijzen op de maatschappelijke impact van de goederenstroom", laat een woordvoerder weten. Of het bedrag op een later moment omhoog gaat, hangt volgens het bedrijf af van het aantal retouren.

Duur en slecht voor het milieu

Bij veel webshops was het terugzenden van een pakketje jarenlang gratis. Bedrijven draaien op voor de kosten: ze moeten de spullen uitpakken, controleren, administratief verwerken en opnieuw aanbieden. Dat kost volgens Thuiswinkel.org zo'n 12,50 euro per zending. Dat is ook nog eens slecht voor het milieu, omdat de pakketten in busjes worden vervoerd.

Meerdere modeketens zijn om deze redenen afgelopen tijd toch retourkosten gaan rekenen, Daarbij verschillen de bedragen flink. Zo betalen klanten van H&M 99 eurocent om een pakket terug te sturen, rekent Zara 1,95 euro en ben je bij Sting en Bever 3,95 euro kwijt. Het verschil met Wehkamp is dat je bij deze ketens spullen nog wel gratis in de fysieke winkels kan retourneren.

Wehkamp verwacht niet dat mensen minder gaan bestellen door de retourkosten en voorziet dus ook geen grote invloed op de omzet van het bedrijf. "Artikelen die alleen op en neer gestuurd worden naar onze klanten zijn immers uiteindelijk geen verkopen", zegt de woordvoerder. Thuiswinkel.org bevestigt dat beeld: de omzet van leden die retourkosten invoeren daalt niet, maar het aantal retouren gaat wel omlaag.

Veel bestellen, bijna alles terugsturen

Webwinkels hopen met de maatregelen vooral mensen te verleiden niet meer tientallen kledingstukken in verschillende maten te bestellen, om ze vervolgens bijna allemaal weer terug te sturen. Nu wordt nog zo'n 30 procent van alle kleding teruggestuurd, vooral omdat de maat of pasvorm niet goed is

"Het gaat vooral om het bewustzijn bij klanten", zegt Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org. "We hopen een deel van de onnodige retouren te kunnen voorkomen door dit soort klanten aan te moedigen de kleding in de winkel te passen. Dan hoeft de kleding geen proces door in het verwerkingscentrum."

Naast retourkosten vragen webwinkels nu ook vaker geld voor verzenden. Ook dat ziet Thuiswinkel.org als een goede ontwikkeling. "Het is goed voor de transparantie, want uiteindelijk is er niet zoiets als gratis levering", zegt Ten Ham. "Het betekent dat er een kleine drempel is en mensen zich wat meer moeten verdiepen. En zo kunnen winkels uiteindelijk verantwoorder ondernemen."