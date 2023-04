Kabinet vreest nieuwe natuurplannen van EU, bouw mogelijk nog meer ‘op slot’

Het kabinet probeert in Brussel plannen voor een nieuwe natuurherstelwet af te zwakken. Uit een eerste onderzoek door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit blijkt dat het plan van de Europese Commissie 'verstrekkende gevolgen' kan hebben voor onder meer woningbouwprojecten. Het gaat om nieuwe Europese plannen die de staat van de natuur moeten verbeteren. De Commissie stelt dat meer dan 80 procent van de natuurgebieden in Europa in slechte staat verkeert. Het gaat bijvoorbeeld om veengebieden, graslanden en duinen - waar Nederland er veel van heeft. De plannen komen van de Europese Commissie. Het Europees Parlement en de verantwoordelijk ministers van de EU-landen buigen zich nu over die plannen. Samen onderhandelen zij over hoe het voorstel van de Europese Commissie er uiteindelijk definitief uit komt te zien in een wet. Als alles volgens planning verloopt, kan in december dit jaar een Europees akkoord liggen, schrijft minister Van der Wal donderdag in een Kamerbrief. Maar wat er van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie overblijft, is nog de vraag. Er klinkt namelijk veel kritiek vanuit zowel het Europees Parlement als vanuit verschillende lidstaten. Een van die kritische lidstaten is Nederland. Nieuwe stikstofcrisis? Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) zegt tegen Nieuwsuur de ambitie van de voorgenomen wet te steunen. "Het is ontzettend belangrijk dat we de natuur herstellen." Maar het kabinet heeft grote vrees voor een specifiek element uit de verordening: het verslechteringsverbod. Dat verbod houdt in dat projecten zoals de bouw van woningen of de aanleg van wegen geen negatieve invloed mogen hebben op natuurgebieden. Zo'n verslechteringsverbod bestaat al voor Natura 2000-gebieden. Om die reden krijgen projecten die voor te veel stikstofneerslag zorgen in Natura 2000-gebieden geen vergunning. "En kijk naar de situatie waar we nu in zitten. De vergunningverlening loopt vast." Het kabinet doet er daarom alles aan om te voorkomen dat een verslechteringsverbod voor álle natuurgebieden in de definitieve Europese wetgeving belandt. "Ik ben met collega's in gesprek, ook achter de schermen. Het hele kabinet. We zijn dit met zijn allen continu aan het agenderen", zegt Van der Wal.

Dit zal zó ingrijpend zijn. Edwin Michiels van LTO Nederland

Het kabinet krijgt daarbij steun van de Tweede Kamer. De BBB riep het kabinet in een motie op zich maximaal in te spannen in Europa om het verslechteringsverbod van tafel te krijgen. Die motie werd afgelopen oktober aangenomen door een meerderheid van de Kamer. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie stemden tegen de motie. LTO is zeer sceptisch Boerenorganisatie LTO en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spraken zich ook al uit over de Europese plannen. De LTO vreest dat landbouwgrond wordt ingeperkt en wil dat de doelen worden afgezwakt en op de lange baan worden geschoven. "Dit zal zó ingrijpend zijn. We zien dat door de huidige stikstofwetgeving de mogelijkheden al flink worden ingeperkt voor de agrarische sector," zegt portefeuillehouder Natuur bij LTO Edwin Michiels. "Het zou tot een nieuwe stikstofcrisis kunnen leiden." De VNG verzet zich tegen de harde doelen uit het Europese plan die bepalen hoe een groot deel van een stad uit groen gebied moet bestaan. Goede inrichting van de openbare ruimte is aan gemeenten zelf, stellen zij. Goed voor natuur, maar moeilijker bouwen Volgens de Europese Commissie zijn de natuurherstelplannen hard nodig, omdat het slecht gesteld is met de biodiversiteit in Europa. Zo gaat een op de drie bijen- en vlindersoorten achteruit, net als een meerderheid van de vispopulaties en amfibieën. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voerde een verkennend onderzoek uit naar de impact van de Europese plannen, wanneer die in hun huidige vorm zouden worden ingevoerd. Daaruit blijkt dat het vergeven van vergunningen voor grote bouwprojecten nog moeilijker kan worden dan het nu al is door de stikstofcrisis. Uit het onderzoek komt eveneens naar voren dat het plan van de Europese Commissie een positief effect zal hebben op de natuur in Nederland. De conceptwet van de Europese Commissie kent tal van regels over hoe lidstaten hun natuurgebieden moeten herstellen. Landen mogen zelf kiezen welke herstelmaatregelen ze inzetten. Daarvoor moeten ze plannen maken en in kaart brengen hoe de staat van de natuur is. Die plannen leveren ze in bij de Europese Commissie en die kijkt samen met het Europees Milieuagentschap of de plannen voldoen.

Wat staat er in de Europese verordening Natuurherstel? In 2030 moet aan herstel van 30 procent van ieder natuurgebied in slechte staat worden gewerkt, in 2040 60 procent en in 2050 90 procent van het gebied.

Geen afname meer van de populatie bestuivers zoals bijen en vlinders, maar juist een stijging na 2030.

Geen netto afname meer van groene ruimte in steden, zoals stadsparken en straten met veel bomen langs de weg. In 2050 moet de hoeveelheid groene ruimte met 5 procent zijn toegenomen ten opzichte van 2021.

Een groter deel van de landbouwgrond moet worden ingezet ter bevordering van de biodiversiteit en mag daarom niet worden gebruikt voor het houden van vee of het verbouwen van voedsel. In 2030 moet 10 procent van de Europese landbouwgrond in dienst staan van de biodiversiteit.

Herstel van zeebodems.

Herstel van ontwaterde veengronden door vernatting.

Minder blokkades in rivieren om de natuurlijke functies te herstellen.