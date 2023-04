Brits atletiekfenomeen Farah zwaait in september af tijdens Great North Run

De Britse atleet Mo Farah sluit zijn succesvolle carrière in september af met een halve marathon. De 40-jarige Brit van Somalische komaf doet op 10 september mee aan de Great North Run in het noordoosten van Engeland.

"Dat wordt echt mijn laatste wedstrijd, mijn afscheid", zei Farah na de marathon van Londen.

De viervoudig olympisch kampioen, die zowel bij de Spelen van Londen 2012 als Rio 2016 goud pakte op de 5.000 en 10.000 meter, eindigde in zijn laatste wedstrijd over 42,195 kilometer op de negende plaats in 2.10.28.

'Negatieve split'

Farah finishte in Londen iets meer dan 9 minuten na de Keniaanse winnaar Kelvin Kiptum. Die bleef met zijn 2.01.27 slechts 18 seconden boven het wereldrecord, dat sinds 2022 op naam staat van zijn bij leven al legendarische landgenoot Eliud Kipchoge.

Opmerkelijk aan Kiptums race was het feit dat hij in Londen een zogeheten 'negatieve split' liep, een sneller tweede dan eerste deel. Halverwege de wedstrijd kwam hij door in 1.01.40. Voor de tweede helft van de klassieke afstand had hij slechts 59.47 nodig.

Steun

"Ik heb een geweldige carrière gehad", zei Farah. "Mijn vrouw en kinderen hebben me tijdens deze reis gesteund, ik wil nu tijd aan hen gaan besteden. Ook wil ik iets teruggeven aan de sport." Farah doet op zondag 21 mei mee aan de Great Manchester Run, een wedstrijd over 10 kilometer, en sluit dan in september af met de Great North Run. Die wedstrijd won hij tussen 2014 en 2019 zes keer op rij.