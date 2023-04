Terugblik wielervoorjaar: Jumbo pakt kruimels, Vollering en Van der Poel in topvorm

Met de zeges van Remco Evenepoel en Demi Vollering in Luik-Bastenaken-Luik kwam er een einde aan een bijzonder wielervoorjaar. Een voorjaar waarin Jumbo-Visma lange tijd onverslaanbaar leek. Maar toen de grote prijzen verdeeld werden, greep de Nederlandse ploeg overal naast. Er stond geen maat op Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Ze reden beiden hun beste voorjaar ooit. En dat deden de concurrenten bovendien op een vriendschappelijke manier, door elkaar af en toe zelfs te helpen. En in het vrouwenwielrennen vond een wisseling van de wacht plaats. Routinier Annemiek van Vleuten nam afstand van haar troon en kroonprinses Demi Vollering nam gretig haar plaats in. Met wielercommentator Stef Clement blikken we terug op het bewogen voorjaar. Jumbo Visma De killerbees van Jumbo-Visma domineerden het vroege voorjaar. Maar nu alle grote koersen zijn verreden moet geconcludeerd worden dat de Nederlandse ploeg alleen de kruimels heeft opgeveegd.

Vijf keer kwam een renner van Jumbo-Visma dit voorjaar juichend over de streep in een eendagskoers (zie kader). Maar in de grote monumenten greep de ploeg steeds naast de winst. Sportief directeur Merijn Zeeman wilde na de zegereeks niet zeggen dat het voorjaar al geslaagd was. Dat kon pas worden gezegd als de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix ook gewonnen zou worden. Maar in de grootste klassiekers kon kopman Wout van Aert het niet waarmaken. En dus ontbreken de twee monumenten nog altijd in de prijzenkast van de Nederlandse formatie. "Jumbo-Visma heeft zichzelf de doelstelling opgelegd om Vlaanderen of Roubaix te winnen", zegt Clement. "Dat werd keer op keer uitgesproken en daarmee leggen ze zichzelf veel druk op. Onnodige druk." "Ze hebben ongelooflijk indrukwekkend gekoerst dit voorjaar. Maar als je steeds zegt dat je Vlaanderen of Roubaix wil winnen, blijft toch hangen dat het geen succes is geweest. Terwijl het eigenlijk een fantastisch voorjaar was voor ze." Totaalwielrennen Clement noemt de tactiek van Jumbo-Visma totaalwielrennen. "Ze rijden met meerdere kopmannen die kunnen winnen. Het idee is om met zo veel mogelijk renners in de finale te zitten, zodat de kans om te winnen groter wordt", legt de oud-renner uit, "Maar uiteindelijk draaide het steeds uit op en één-tegen-één duel tussen de echte kopmannen. En Wout van Aert was daarin toch steeds de zwakkere."

Wout van Aert rekent in de E3 Saxo Bank Classic af met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in de eindsprint om de zege. Volgende week gaan de drie ook als favorieten van start bij de Ronde van Vlaanderen. - NOS

Het werd voor Van Aert zo toch een frustrerend voorjaar. Na zijn enige zege, in de E3 Saxo Classic, uitte hij die frustratie door de inmiddels gevleugelde woorden "Ik moet just niks" naar de camera te schreeuwen. "Van Aert koerste met druk en dat is de ploeg zelf aan te rekenen", vindt Clement. "Jumbo-Visma komt steeds in de media met nieuwe snufjes. Nieuwe materialen, andere voeding, een betere voorbereiding. Maar denk je dat ze daar bij de ploeg van Van der Poel niet mee bezig zijn? Het verschil is alleen dat zij dat in stilte doen en zo geen onnodige druk creëren." Matje en Pogi Ze winnen waar ze willen. En bovendien zijn Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar niet te beroerd om elkaar een tip te geven. 'Pogi' kende de vele klimmetjes van de Amstel Gold Race niet bij naam, maar kwam via een WhatsAppje van 'Matje' te weten waar hij het beste kon aanvallen. Op de Keutenberg, daar moest het gebeuren. Aldus geschiedde. "Milaan-Sanremo vond ik de mooiste zege van Van der Poel", blikt Clement terug. "Alle toppers waren daar en hij heeft ze allemaal verslagen, door op een onverwacht moment aan te vallen. Vlak voor de top van de Poggio." De rugblessure die Van der Poel lange tijd hinderde, behoort (in elk geval voor nu) tot het verleden. Een tweede plaats was zijn slechtste uitslag (zie kader) en met zeges in twee monumenten werd het zijn beste voorjaar ooit.

Het voorjaar eindigde voor Pogacar in mineur met twee gebroken botjes in zijn linkerhand, waardoor hij moest opgeven in Luik-Bastenaken-Luik. Voor zijn val eindigde hij overal bij de eerste vier. En dat terwijl het voorjaar niet eens zijn hoofddoel is. De Tour de France in juli, daar draait alles om voor de Sloveen. "Pogacar is de meest complete renner van het peloton. In de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl koerste iedereen om tweede te worden achter hem. Ze wisten dat hij in principe niet te verslaan was."

Voor zijn tweede Ronde van Vlaanderen geldt Tadej Pogacar weer als grote favoriet. Maar dan moet hij wel afrekenen met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. - NOS

'Pogi' koerst zonder de druk die Jumbo-Visma zichzelf wel oplegt, vindt Clement. "Hij is er echt niet mee bezig om de nieuwe Eddy Merckx te worden. Je moet het gewoon niet groter maken dan het is." Vollering de nieuwe Van Vleuten In het vrouwenwielrennen zijn we getuige geweest van een wisseling van de wacht. Annemiek van Vleuten kon op haar 40ste geen grote successen aan haar immense erelijst toevoegen. De vrouw die vorig jaar wereldkampioen werd en de Tour, Giro én Vuelta won, komt in 2023 vooralsnog overal tekort. Met de 26-jarige Vollering staat haar opvolgster als Nederlandse veelvraat klaar. In maart en april eindigde de renster van SD Worx nergens lager dan de tweede plaats. Clement: "Het werd natuurlijk al een jaar of twee verwacht van Vollering dat ze de stap naar de top zou zetten. Het is haar dit jaar gelukt en dat komt mede door haar mental coach, zegt ze zelf."

"Die heeft haar duidelijk gemaakt dat ze niet op opvolger van Van Vleuten moet worden. Ze moet gewoon de best mogelijke versie van Demi Vollering worden. Het hoge verwachtingspatroon heeft ze nu los kunnen laten", zegt Clement. "Fysiek is Vollering sterker geworden. Daardoor hoeft ze minder af te zien en heeft ze meer overzicht om tactisch de juiste keuzes te maken." De top in het vrouwenwielrennen is de laatste jaren veel breder geworden, ziet Clement. Voorheen kaapten Van Vleuten en Anna van der Breggen bijna alle grote prijzen weg. "Daarom mogen we als Nederlanders blij zijn dat we met Vollering een echte toprenster hebben."