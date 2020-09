Tweede verdachte aangehouden voor mishandeling boa's in Medemblik

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de bedreiging en mishandeling van twee boa's dit weekend in een café in Medemblik.

De verdachte meldde zich zelf bij de politie, zegt een politiewoordvoerder tegen de regionale omroep NH Nieuws.

De politie was op zoek naar een tweede verdachte die de toezichthouders mishandeld zou hebben. De uitbater van het café, die werd aangehouden voor bedreiging, zit nog altijd vast. Het café is op last van de burgemeester twee weken gesloten.

Bedreigd en mishandeld

De toezichthouders controleerden dit weekend het café even na middernacht op naleving van de coronamaatregelen. In het café zagen ze dat er onvoldoende afstand werd gehouden en dat er werd gerookt. Ze maakten daarom foto's van de situatie in het café.

De eigenaar ging met ze in gesprek, maar volgens de politie liep dat uit de hand. De boa's werden met de dood bedreigd en mishandeld. Een van hen raakte hierbij lichtgewond. Bezoekers pakten de telefoon af en de gemaakte foto's werden verwijderd. Ook werden de controleurs enige tijd tegen hun zin in het café vastgehouden.