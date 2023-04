Staking bij distributiecentra AH: mogelijk eind van de dag eerste lege schappen

Medewerkers van distributiecentra van Albert Heijn staken vandaag verder voor een betere cao. Gisteravond legden ze al het werk neer in Geldermalsen, Pijnacker en Zaandam.

Rond 07.00 uur stonden er in Geldermalsen ongeveer honderd stakers buiten. In het distributiecentrum daar werken zo'n vijfhonderd mensen. Volgens vakbond FNV heeft gisteren meer dan de helft gestaakt. "We wisten al dat mensen actiebereid waren, maar we zijn positief verrast", zegt FNV-bestuurder Levin Zühlke-van Hulzen.

Hij stelt dat er gisteren "weinig gebeurd is" in het distributiecentrum en dat dat voor vandaag ook de verwachting is: "Dus je kan erop rekenen dat de schappen leeg raken." Voor de verse producten zou dat aan het eind van de dag al zo kunnen zijn. Als de staking wordt doorgezet, verwacht de vakbond vanaf morgen ook op andere plekken in de supermarkten lege schappen.

Albert Heijn zegt dat de gevolgen vanochtend nog beperkt zijn, maar erkent dat er wel lege schappen kunnen komen. AH-woordvoerder Anoesjka Aspeslagh zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat er met het oog op de aangekondigde staking de afgelopen dagen niet extra is bevoorraad. "Maar we zitten in een periode met feestdagen, dus in die zin was er al meer naar de winkels gegaan."

FNV: uiterste bod niet geaccepteerd

De onderhandelingen zijn voornamelijk stukgelopen op het loon. FNV zet in op een loonstijging van 14,3 procent plus 100 euro bruto per maand. Ook wil de FNV dat de lonen voortaan meestijgen met de prijzen in de winkels. CNV wil een loonsverhoging "met minimaal twee cijfers voor de komma".

Albert Heijn wil niet verder gaan 6 procent verhoging, en vanaf januari nog eens 2 procent. FNV stelt in de onderhandelingen een "uiterste poging" te hebben gedaan: "We hebben gezegd: als jullie een verhoging van ten minste 10 procent bieden en de voorgestelde verslechteringen van tafel halen, dan denken we tot een afspraak te kunnen komen." Omdat de supermarkt daar niet opging, geldt wat FNV betreft nu weer het 'oude' bod van 14,3 procent loonsverhoging.

Zondagstoeslag

Beide partijen worden het ook niet eens over de zondagstoeslag. De vakbonden willen dat ook nieuwe medewerkers op zondag dubbel betaald krijgen, terwijl Albert Heijn die toeslag wil verlagen naar 50 procent.

"Die toeslag is heel fijn voor medewerkers die nu in dienst zijn. Maar vakbonden willen ook dat we vaste banen bieden. Om dat in de toekomst te kunnen blijven doen, zullen we iets aan die toeslagen moeten doen", zegt Aspeslagh. De supermarkt stelt voor de toeslagen voortaan te verdelen over het weekend. Medewerkers die op zaterdag werken, krijgen dan iets extra, terwijl de toeslag op zondag wat omlaag gaat.

Albert Heijn zegt nog steeds open te staan voor onderhandelingen. "We moeten allebei stappen zetten, maar daarvoor is het wel nodig met elkaar aan tafel te gaan."