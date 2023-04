Schotse band geschrapt van kroningsplaylist Charles om 'republikeinse sympathieën'

De Schotse band The Proclaimers is van een speciale kroningsplaylist verwijderd die voor koning Charles is opgesteld. Reden: de anti-koningshuisopvattingen van leadzanger Charlie Reid, meldt de BBC.

De band die wereldberoemd werd met het nummer I'm Gonna Be (500 Miles) stond op de Coronation celebration playlist op muziekstreamingsdienst Spotify. Die lijst is opgesteld door het ministerie van Cultuur om "Britse en Commonwealth-artiesten te vieren in de aanloop naar de aanstaande kroning", zegt het ministerie.

Op lijst staan Queen, The Beatles, Tom Jones, David Bowie, Madness, Kate Bush, Electric Light Orchestra, the Who en andere Britse topartiesten. The Rolling Stones staan er niet op.

Demonstrant

Maar door een uitspraak van zanger Reid staan The Proclaimers niet meer op de kroningslijst. De zanger had zijn sympathie uitgesproken voor een demonstrant die afgelopen september tijdens Charles' proclamatie naar de koning had geroepen: "Wie heeft hem gekozen?"

Reid zei daarna online: "Ik dacht dat die man voor mij sprak, en hij spreekt voor heel veel andere mensen. Niet alleen in Schotland, maar overal in het VK." Voor het ministerie van Cultuur, dat de afspeellijst voor de kroning heeft opgesteld, was die uitspraak genoeg reden om ze te schrappen.

De kroning van de koning vindt plaats op 6 mei in Westminster Abbey in Londen.

Hieronder de grootste hit van The Proclaimers: