Zilver voor Havik/Hoppezak op slotdag Nations Cup-weekend in Canada

Havik en Hoppezak kwamen uit voor Beat, een van de drie commerciële ploegen in de wedstrijd. Zij pakten in negen van de twintig sprints punten en behoorden tot de negen duo's die een ronde voorsprong pakten.

Van der Duin won vrijdag brons op de afvalkoers en werd zaterdag met Daniek Hengeveld vierde op de madison. In het omnium werd ze zesde (scratch), tweede (temporace; ze was als enige mee toen Archibald een ronde voorsprong pakte) en negende (afvalkoers).

In die afvalkoers leek het beste er al af en in de puntenkoers bleek de pijp leeg bij Van der Duin, die één schamel puntje aan haar totaal toevoegde. Op de afvalkoers had ze vrijdag op de eerste dag van de Nations Cup in Milton wel brons gepakt.