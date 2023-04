Philips reserveert weer honderden miljoenen voor debacle apneu- en beademingsapparatuur

Philips zet opnieuw honderden miljoenen euro opzij voor de afhandeling van de schade die is veroorzaakt door de ondeugdelijke apneu- en beademingsapparatuur.

Bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar meldt het bedrijf 575 miljoen euro te reserveren voor een mogelijke schadeclaim in verband met de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten in de Verenigde Staten. Patiënten bereiden daar een massaclaim voor. Eerder maakte het bedrijf al zo'n miljard euro vrij voor de terugroepactie zelf.

Verlies

De kosten drukken zwaar op de financiële resultaten van Philips. Over de eerste drie maanden werd een verlies geleden van 583 miljoen euro, terwijl er meer werd verkocht; de omzet steeg naar 4,1 miljard. Een jaar eerder bedroeg de omzet 3,9 miljard euro.

Verschillende procedures rond de apneu- en beademingsapparatuur lopen nog; schattingen over de uiteindelijke schade lopen uiteen van vijf tot tien miljard euro aan onder meer boetes, schadevergoedingen en schikkingen.

Om kosten te besparen kondigde Philips begin dit jaar een ontslagronde aan van 6000 banen wereldwijd, nadat het bedrijf een paar maanden eerder 4000 banen schrapte. Eind vorig jaar werkten 77.000 mensen bij Philips.

Verzet

De Ondernemingsraad van het bedrijfsonderdeel Onderzoek en Ontwikkeling stapte naar de rechter in een poging de reorganisatie te blokkeren. Dat meldt het FD vandaag. Het gaat om het Natlab, waar onderzoek wordt verricht. De compact disc komt er vandaan, en de basis voor het latere succesvolle ASML werd er gelegd. Bij de aangekondigde reorganisatie verdwijnen daar honderden banen en wordt er flink in het onderszoeksbudget gesneden.

Als de rechter in de Ondernemingskamer de reorganisatie als 'apert onredelijk' beoordeelt, kan hij de reorganisatie verbieden.