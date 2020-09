Podcast De Dag: Jos B. spreekt - maar wat zegt hij?

Er is dus toch een verklaring gekomen van Jos B., de hoofdverdachte in de zaak rond de dood van Nicky Verstappen. Het jongetje werd in augustus 1998 dood aangetroffen op de Brunsummerheide, niet ver van de plek waar hij op zomerkamp was. Al die tijd is het een raadsel gebleven wat er met hem is gebeurd. Jos B. kwam pas in 2018 in beeld na een dna-match. Hij heeft altijd ontkend dat hij iets met de zaak te maken heeft. Verder zweeg hij. Tot vandaag.

B. kwam met een videoverklaring, waarin hij vertelde dat hij het jongetje dood heeft gevonden op de plek waar de politie hem later ook aantrof. Waarom komt hij nu ineens met dit verhaal en wat betekent dat voor het proces? NOS-redacteur Thomas Kusters vertelt in podcast De Dag over hoe ingewikkeld deze zaak is voor het Openbaar Ministerie.