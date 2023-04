Van de Zandschulp verlaat München met pest in zijn lijf: 'Zwaarste nederlaag uit loopbaan'

"Deze doet pijn..." Met deze woorden vatte Botic van de Zandschulp zondagavond via sociale media zijn dramatische verlies in de finale van het tennistoernooi in München samen. Een harde, maar terechte conclusie, nadat hij in de eindstrijd tegen de Deen Holger Rune vier wedstrijdpunten voor zijn eerste ATP-titel had laten liggen, op eigen service nota bene. Maar waar Twitter soms een van de donkerste plekken in de online wereld kan zijn, waren de reacties voor Van de Zandschulp op zijn nederlaag opvallend zalvend. De strekking? Kop omhoog en houd vol. Jouw tijd komt nog wel.

Misschien dat Van de Zandschulp in het vliegtuig naar Madrid, waar deze week alweer zijn volgende toernooi op het programma staat, er ook zo over kan denken, maar vlak na de finale was dat gevoel nog ver weg. Zo botvierde Van de Zandschulp na de wedstrijd zijn frustraties op zijn tennistas. 'Ongelooflijk pijnlijk' De gemiste wedstrijdpunten dreunden zondagavond nog na bij de 27-jarige Veenendaler. "Momenteel is er niet iets pijnlijker te bedenken voor mij. Het is ongelooflijk pijnlijk dat het op deze manier gebeurt", keek Van de Zandschulp terug op de partij, waarin hij tot driemaal toe voor de overwinning mocht gaan serveren.

Beelden van de finale van het ATP-toernooi in München tussen Botic van de Zandschulp en Holger Rune. - NOS

Van de Zandschulp spreekt over de zwaarste nederlaag uit zijn loopbaan tot nu toe en weet waar het is misgegaan. "Ik denk dat ik op de matchpoints te voorzichtig ben gaan spelen. Ik hoopte te veel op de fout van mijn tegenstander. Dat had ik anders moeten doen", analyseerde de tennisser. Rune heeft een reputatie als het gaat om theatraal gedrag op de tennisbaan en ook tegen Van de Zandschulp gebeurde er weer van alles rondom de Deen, die mopperde over zijn materiaal en klaagde over een pijnlijke schouder en enkel.

Haarhuis: 'Dit zal nog even blijven hangen' Paul Haarhuis voelde na afloop de pijn van de nederlaag van Van de Zandschulp. "Dit was een frustrerend einde van de week. Als je zo dicht bij je eerste titel bent en het eindigt zo, dan geeft dat een ontzettend naar gevoel", zei de Davis Cup-captain, die de afgelopen weken als coach van de tennisser fungeerde. Van de Zandschulp zoekt nog een vaste coach. "Het is zaak dat hij dit gevoel zo snel mogelijk wegspoelt, al zal dit nog wel een paar dagen of wat langer blijven hangen", aldus Haarhuis, die zich had verbaasd over het gedrag van Rune. "Hij ging na die schouderbehandeling eerst inhouden, maar daarna ging hij weer volle bak. Daarna verstapte hij zich blijkbaar en ging lopen hinken, maar niet veel later liep hij weer als een kievit", aldus Haarhuis. "Dit doet ook iets met Botic. Ik ken Rune niet goed genoeg om te weten dat hij altijd zulke dingen doet. Maar ik hoor wel dat het bij hem altijd een beetje drama is." Volgens Haarhuis is het ook logisch dat het in je hoofd gaat zitten als je zo dicht bij de titel bent. "Maar zo'n frustrerend einde hoort ook bij tennis. Ik hoop dat hij toch kan meenemen dat hij heel goed gespeeld heeft", aldus Haarhuis. Hij zal Van de Zandschulp de komende weken niet begeleiden. "De afspraak was deze en vorige week. Ik ben wel bij Roland Garros, maar dan weer voor mijn rol als Davis Cup-captain."