Explosie in portiek in Rotterdam, woningen ontruimd

In Rotterdam is vanochtend een explosie geweest bij een woning. Rond 5.00 uur ontplofte er iets in een portiek in Crooswijk, zegt de politie. Twintig omliggende woningen zijn ontruimd.



Op beelden is te zien dat de deur eruit is geblazen:

Alle woningen in het complex zijn ontruimd. Wat er precies is ontploft is niet duidelijk. - NOS