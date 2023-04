"Bij de vrouwen is dat nog nooit gebeurd. Het zou het uniek zijn", geeft Hermens in Londen toe. De vraag is meer of het atletiekprogramma in Parijs het wel mogelijk maakt. "Het is mogelijk, maar er zitten maar twee dagen tussen de olympische finale van de 10.000 meter en de marathon. Ze zal, net als voor Londen, niet perfect voorbereid zijn op de marathon."

De unieke combinatie 5.000 en 10.000 meter en de marathon op de Spelen is in het verleden één keer met succes volbracht. De Tsjecho-Slowaakse atleet Emil Zatopek veroverde bij de Olympische Spelen in Helsinki in 1952 op de drie genoemde afstanden goud.

Twee jaar geleden verbaasde ze in Tokio iedereen al door op het laatste moment voor de zware missie van drie keer olympisch goud te gaan. Het werden twee gouden plakken (5.000 en 10.000 meter) en brons (1.500 meter). Hassan imponeerde met haar optreden en veroverde de harten van vele atletiekliefhebbers over de hele wereld.

Het antwoord bleef zondag onduidelijk, maar als de geboren Ethiopische een idee in haar hoofd heeft zitten, is ze daar nog amper van af te brengen. Hassan zoekt uitdagingen, wil iets bijzonders doen. En daar past een olympische combinatie van de 5.000 en 10.000 meter op de baan en de marathon bij.

"We wisten dat Sifan Hassan heel goed is, maar dit is buitenaards, onmenselijk", omschreef manager Jos Hermens de superallrounder uit zijn atletenstal.

Dat Sifan Hassan een bijzondere atlete is, weten ze inmiddels wel in de atletiekwereld. De vrouw die de afgelopen jaren excelleerde met Europese, wereld- en olympische titels op de langere baanafstanden, maakte niettemin zondag diepe indruk met haar zege bij haar marathondebuut in Londen.

Hermens begeleidt Sifan Hassan zakelijk. Hij durft nog niet te zeggen of zijn pupil volgend jaar bij de Olympische Spelen in Parijs zowel op de baan als op de marathon op jacht gaat naar succes. "Een marathon loop je niet zomaar even." - NOS

De onverwachte, spectaculaire zege van de 30-jarige debutante volgde zondag na een bizarre race, waarin ze halverwege al door de marathonvolgers was afgeschreven. Nog voor de doorkomst op 20 kilometer stond Hassan langs de weg. Met rek- en strekoefeningen probeerde ze de pijn in haar heup te verdrijven. Dat lukte, maar de kopgroep met louter wereldtoppers was toen al stukken verder op het snelle parcours.

"Ik dacht op dat moment ze zou stoppen", keek Hassans trainer Tim Rowberry na afloop terug op dat opmerkelijke moment. "De afgelopen tijd had ze al wat problemen met de heup, maar na wat rekken en strekken was het meestal wel over. Nu deed ze dat op een raar moment: tijdens de race. Kennelijk is Sifan tot alles in staat. Normaal focus je op één ding tegelijk. Bij Sifan is dat onmogelijk."

Verschillende emoties

Hassan kwam na het oponthoud weer goed in haar ritme, leek steeds beter te gaan lopen en kreeg de kopgroep weer in het vizier. Toen ze in de slotfase weer was aangesloten bij de voorsten, kon ze dat zelf amper geloven. In de sprint liep ze de resterende concurrenten eraf.

Rowberry wist aan de kant niet meer hoe hij het had. "In deze race zaten zo veel verschillende emoties. Ik wilde alleen dat ze zou finishen en dat ze zich niet zou blesseren. Dit is wel het meest bizarre dat ik met haar heb meegemaakt", zei de coach, die al zo'n vijf jaar met Hassan werkt.