Zestig Nederlanders weg uit Sudan, 'we blijven alles op alles zetten'

Sommige Nederlanders in Sudan willen nu niet weg, bijvoorbeeld omdat ze geen familie willen achterlaten. Anderen kunnen niet bij het vliegveld komen. Ook speelt mee dat de evacuatie niet zonder risico's is. Al ruim een week vechten in Sudan het leger en paramilitaire RSF-eenheden tegen elkaar. Zeker 400 burgers zijn tot nu toe om het leven gekomen.

Eerder meldde het ministerie dat ruim 150 Nederlandse burgers en ambassademedewerkers geëvacueerd willen worden. De Nederlandse ambassade in de hoofdstad Khartoem is gesloten, de werkzaamheden worden vanuit een andere plek voortgezet.

De Nederlandse overheid brengt de mensen die nu vanuit Sudan in Jordanië zijn aangekomen, later naar Nederland.

Gisteravond kwam "een handvol" Nederlanders in Djibouti aan met de Franse luchtmacht. Ook is gisteren een groep Nederlanders met een Franse vlucht naar Jordanië gevlogen, meldde minister Hoekstra.

Terwijl Westerse landen hun burgers evacueren, wordt de situatie voor miljoenen Sudanezen steeds nijpender. De hoofdstad Khartoem kampt, net als andere plaatsen, met een tekort aan voedsel, water en energie. Lees er meer over in dit artikel .

Gisteren werd duidelijk dat Nederland met de reddingsoperatie van Nederlanders uit Sudan samen met Frankrijk en Duitsland optrekt. Minister Hoekstra zei toen dat het de bedoeling is om zo veel mogelijk vliegtuigen te laten landen.

Een Duits vliegtuig met 101 mensen aan boord is vanochtend vanuit Jordanië in Berlijn aangekomen, meldt persbureau Reuters. In totaal zou het Duitse leger 313 mensen Sudan uit hebben gevlogen.

Andere EU-burgers kunnen ook rekenen op de hulp van Duitsland, zegt het Duitse leger. Ook onder meer Griekenland, Spanje en Italië evacueren hun burgers uit Sudan.

'Meewerkende voorman'

Daan Brink heeft een aantal mensen geëvacueerd vanuit havenstad Port Soedan, vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal. Dit waren bekenden van het bedrijf van Brink, oud-officier van het Korps Commandotroepen.

De operatie ging relatief gemakkelijk, omdat de mensen elkaar kenden en op dezelfde plek waren. "We hoefden ze niet op te halen op verschillende punten. En er was een soort hiërarchische structuur met een meewerkende voorman. Dat is natuurlijk altijd makkelijker om aan te sturen, omdat je in een hiërarchische lijn kan werken."

De grootste risico's waren dat de kolonne in een vuurgevecht terecht zou komen, of dat het vliegveld of het vliegtuig zou worden beschoten, vertelt Brink. "Dat risico blijft altijd bestaan."