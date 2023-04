Eerste Nederlandse evacuatievlucht vertrokken vanuit Sudan

Vanuit Sudan is het eerste Nederlands legervliegtuig vetrokken voor een evacuatievlucht. Aan boord van het C-130 Hercules-transportvliegtuig zitten Nederlanders en evacuees van verschillende nationaliteiten, zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het toestel is op weg naar Jordanië. De geëvacueerden worden later naar Nederland gebracht.

De evacuatie is ter plaatse door het Korps Mariniers uitgevoerd, meldt het ministerie van Defensie. Het is de eerste Nederlandse evacuatievlucht vanuit Sudan, dat sinds een week getroffen wordt door hevig geweld.

Gisteren werd al wel een groep Nederlanders in veiligheid gebracht met een vliegtuig van de Franse luchtmacht. Zij werden naar het Afrikaanse land Djibouti gebracht en zijn opgevangen door twee medewerkers van Buitenlandse Zaken. Ook is gisteren een groep Nederlanders naar Jordanië gevlogen, meldde minister Hoekstra, eveneens met een Franse vlucht.

Sommige Nederlanders blijven

Het ministerie kan nog niet zeggen hoeveel Nederlanders tot nu toe in veiligheid zijn gebracht. Eerder meldde het ministerie dat ruim 150 Nederlandse burgers en ambassademedewerkers geëvacueerd willen worden. De Nederlandse ambassade in de hoofdstad Khartoem is gesloten, maar de werkzaamheden worden vanuit elders voortgezet.

Sommige Nederlanders in Sudan willen nu niet weg, bijvoorbeeld omdat ze geen familie willen achterlaten in het land of omdat ze niet bij het vliegveld kunnen komen. Ook speelt mee dat de evacuatie niet zonder risico's is. Al ruim een week vechten in Sudan het leger en paramilitaire RSF-eenheden tegen elkaar. Zeker 400 burgers zijn om het leven gekomen.