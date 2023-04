Aantal miljonairs in Nederland opnieuw gestegen

Het aantal huishoudens in Nederland dat een vermogen heeft van een miljoen euro of meer, is in 2021 opnieuw toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de meest recente cijfers. Het is voor het zevende jaar op rij dat het aantal miljonairs is toegenomen.

In totaal waren er op 1 januari 2021 317.000 miljonairshuishoudens, een toename van 32.000 ten opzichte van 2020. Gemiddeld hadden zij een vermogen van 1,6 miljoen euro. Een kwart van de miljonairs had een vermogen tussen de 2 en 5 miljoen euro, en drie procent van de miljonairs heeft 10 miljoen euro of meer aan vermogen.

Het CBS heeft daarbij de waarde van de eigen woning en de eventuele hypotheekschuld meegerekend. Een niet-miljonairshuishouden heeft gemiddeld een vermogen van 75.000 euro.

Veel zelfstandigen

Twee derde van de werkende miljonairs actief is als zelfstandige. In de landbouw bijvoorbeeld was in 2021 42 procent van de zelfstandige miljonair. Het gaat vooral om mensen in de melkveehouderij of de teelt van granen of groenten. Veel van het vermogen in de landbouw zit in panden, grond en machines.

Ook in de financiële dienstverlening en in het onroerend goed zijn veel zelfstandigen miljonair. Bij die laatste groep speelt ongetwijfeld mee dat de waarde van vastgoed, zoals huurwoningen, de laatste jaren fors is gestegen. Ruim een derde van de miljonairs is met pensioen, en 22 procent is ergens in dienst.

Laren en Bloemendaal

Volgens het CBS tellen de gemeenten Bloemendaal en Laren de meeste miljonairs. In deze gemeenten is ongeveer drie op de tien huishoudens miljonair. De Limburgse gemeenten Kerkrade, Brunssum, Landgraaf en Heerlen hebben de minste miljonairs, net als het Zuid-Hollandse Nissewaard.

Vorig jaar bleek uit een onderzoek al dat een kwart van het totale vermogen in Nederland in handen is van 1 procent van de huishoudens. De onderzoekers adviseerden toen diverse belastingmaatregelen om de belastingdruk eerlijker te verdelen.