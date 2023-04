Nederlands windpark wordt gekoppeld aan stroomkabel met VK

Er komt een tweede stroomkabel over de bodem van de Noordzee tussen Nederland en Engeland, maar ditmaal met een aansluiting op een van de grote Nederlandse windparken op de Noordzee. Dit maakt minister Jetten voor Klimaat en Energie en zijn Britse collega vanmiddag bekend op een conferentie van Noordzeelanden in het Belgische Oostende. Sinds de oorlog in Oekraïne wil Europa zo snel mogelijk onafhankelijk worden van gas uit Rusland. Naast de import van vloeibaar gas uit andere delen van de wereld moet er daarom ook haast gemaakt worden met de overgang van fossiele naar duurzame energie. Uitbreiding van de bouw van windparken op de Noordzee is hier een belangrijk onderdeel van. Regeringsleiders en energieministers praten in Oostende samen met de top van de Europese Commissie over samenwerking bij de aanleg van de energie-infrastructuur op de Noordzee. Vorig jaar maakten Nederland, Duitsland, België en Denemarken in het Deense Esbjerg al afspraken over de aanleg van meer windparken op de Noordzee. Inmiddels hebben ook Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en Luxemburg zich bij de samenwerking aangesloten.

Bestaande en toekomstige windparken op de Noordzee - Wins50.nl

Voor de geplande uitbreiding van windparken op de Noordzee moeten landen de komende jaren tientallen miljarden euro's uitgeven aan elektriciteitskabels, generator-platformen en waterstofleidingen. Door een groot deel van deze infrastructuur gezamenlijk aan te leggen kan veel geld bespaard worden. Bovendien kunnen landen via de gezamenlijke infrastructuur ook onderling elektriciteit uitwisselen. Een eerste stap in die richting is de koppeling van een nieuwe stroomkabel tussen Nederland en Engeland aan een van de toekomstige Nederlandse windparken. Met een capaciteit van 2 gigawatt kan in theorie de hele provincie Zuid-Holland voorzien worden van Britse stroom uit kernenergie als het een keer niet waait. Op het moment dat Nederland zoals afgelopen week te veel stroom produceert, kan de elektriciteit van het Nederlandse windpark direct naar Engeland getransporteerd worden. Netbeheerder Tennet presenteerde recent de plannen voor verbindingen met verschillende Noordzeelanden.

Afbeelding ter illustratie - Tennet