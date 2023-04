In de Amsterdamse haven heeft een grote brand gewoed in een cacaofabriek. De brand brak rond 22.30 uur uit aan de Koffieweg in het Westelijk Havengebied en was twee uur later meester, zo meldt de brandweer.

Volgens de brandweer is de brand ontstaan in een ketel waar cacaoschillen verwerkt worden. Het vuur had zich door het gebouw verspreid. De hulpdiensten waren in groten getale uitgerukt om de brand te bestrijden.

Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. Niemand raakte gewond.