Bijentellers zien dit jaar minder bijen en andere bestuivers

Bij de Nationale Bijentelling zijn dit jaar gemiddeld minder bijen geteld dan eerdere jaren. Dat komt door het koude weer, zo meldt de organisatie. Gemiddeld zagen de ruim 3400 tellers rond de vijftien bijen en andere bestuivers per telling, minder dan de 20 die in voorgaande jaren werden geteld.

De honingbij werd met ruim 11.000 keer het meest gezien, gevolgd door de gehoornde metselbij en de rosse metselbij. Daarna volgt de hommel op een flinke achterstand. De honingbij was wel minder vaak te zien, net als vorig jaar. "Mogelijk heeft dit te maken met een hogere sterfte in de winterperiode", zegt bijenexpert Koos Biesmeijer van natuurinstituut Naturalis.

Het was sowieso al een bijzondere bijentelling dit jaar: de kou leidde er al toe dat de telling met een week werd verlengd. Bijen moeten zich opwarmen om te kunnen vliegen, maar dat gaat door de kou dus moeizamer. Honingbijen kunnen in de bijenkorf profiteren van de warmte daar en kunnen bij wat lagere buitentemperaturen al vliegen. En voor metselbijen kan een bijenhotel op een zonnige plek in de stad al goed uitpakken.

Andere bijensoorten moeten zichzelf zien op te warmen, en laten zich daardoor in de kou minder zien.

Helft van bijensoorten wordt bedreigd

In Nederland komen zo'n 360 bijensoorten voor, de helft ervan wordt bedreigd en staat daarom op een rode lijst. 34 soorten zijn al verdwenen.

Met de bijentelling willen diverse natuurorganisaties zoveel mogelijk te weten komen over de stand van de bijen in Nederland. Bijen en andere bestuivers zijn van groot belang voor de voedselvoorziening. Ze zorgen voor bestuiving en voor de voortplanting van wilde planten. Bovendien zien bijen ook voedsel voor vogels.

