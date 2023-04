Napoli op valreep langs Juventus, eerste Serie A-titel in 33 jaar is bijna binnen

Napoli heeft met een 1-0 overwinning bij Juventus een stap richting de eerste titel in 33 jaar gezet. De club uit Turijn, die de 15 punten terugkreeg die het vanwege financiële malversaties had moeten inleveren, blijft derde.

Het beweeglijkere Napoli pinde Juventus gelijk vast. Dat stond defensief als een huis en deed counterend via Juan Cuadrado en Arkadiusz Milik zelfs de eerste pogingen. De beste kans was voor Napoli: Hirving Lozano ging voor eigen succes en 'vergat' de vrijstaande Khvicha Kvaratschelia.

Napoli maakte steeds foute keuzes in de eindpass,al was Victor Osimhen twee keer dicht bij de 0-1. Juve kreeg met Federico Chiesa en Angel Di Mariá ook kleur. Beiden scoorden, maar niet reglementair. Op Giacomo Raspadori's late treffer (drie minuten in blessuretijd) was niets aan te merken.

Titel bijna een feit

De Italiaanse landstitel voor Napoli wordt een feit als de club volgende week de thuiswedstrijd van Salernitana wint en nummer twee Lazio verliest of gelijkspeelt bij Internazionale.