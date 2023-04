Toestand van miljoenen Sudanezen steeds nijpender terwijl diplomaten wegkomen

Het laatste bestand had moeten samenvallen met de driedaagse festiviteiten rond het Suikerfeest. Er wordt onder meer zwaar gevochten in Omdurman, een stad nabij Khartoem aan de linkeroever van de Nijl. "We hebben geen wapenstilstand gezien", zei een inwoner van Omdurman tegen AP. Geweervuur en zware explosies zijn volgens de ooggetuige overal in de stad te horen. Ook wordt er geplunderd.

Door de vrijwel constante beschietingen en aanvallen met zwaar geschut zijn er alleen al in Khartoem honderden doden gevallen sinds de strijd tussen het Sudanese leger en de paramilitaire RSF-eenheden negen dagen geleden ontbrandde. Verschillende keren is een staakt-het-vuren afgesproken, maar daar trokken de strijdende partijen zich weinig van aan.

Vandaag werd bekend dat de eerste Nederlanders uit Sudan zijn geëvacueerd. Ook andere landen zijn bezig burgers uit Sudan weg te halen. Onder meer Frankrijk, Duitsland, Griekenland, het VK, de VS en Saudi-Arabië sturen vliegtuigen of schepen.

Ook duizenden Sudanezen hebben de hoofdstad en andere plaatsen waar wordt gevochten verlaten. Vanuit de westelijke regio Darfur zijn 20.000 mensen naar buurland Tsjaad gevlucht. Naar Egypte zijn 10.000 Sudanezen uitgeweken.

Khartoem is spookstad

Miljoenen Sudanezen die niet weg kunnen of willen, schuilen in hun huizen voor het geweld. Volgens een woordvoerder van een artsenorganisatie is Khartoem veranderd in een spookstad. Het internet werkt vrijwel nergens meer, met rampzalige gevolgen voor de coördinatie van hulp voor de inwoners die vastzitten in de steden.

Door de strijd tussen de militaire facties verdampt de hoop op een transitie naar een burgerregering in Sudan. In 2021 grepen generaals de macht in het land.

Khalid Omar, een woordvoerder van het pro-democratische blok dat ijvert voor de terugkeer van een burgerregering, heeft de RSF opgeroepen om aan te schuiven aan de onderhandelingstafel en een einde te maken aan de strijd.

"Er is een mogelijkheid om deze oorlog te stoppen en het land weer op het goede pad te krijgen", aldus Omar. "Deze oorlog wordt gevoed door groepen die willen dat die doorgaat."