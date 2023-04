AZ laat Europees succes volgen door simpele competitiezege op RKC

AZ blijkt de Europese inspanningen van afgelopen donderdag prima verteerd te hebben. De Alkmaarders, die zich via strafschoppen ten koste van Anderlecht plaatsten voor de halve finales van de Conference League, was zondagavond zonder veel problemen RKC Waalwijk de baas.

De mannen van trainer Pascal Jansen in eigen huis met 3-0 en zijn door de overwinning nummer drie Ajax tot op twee punten genaderd. Over twee weken gaat AZ op bezoek bij de uittredend landskampioen.

Pelle Clement bood al na vijf minuten Michiel Kramer de kans de score te openen, maar buitenspel gooide roet in het eten. Kort daarop was het ook kielekiele toen aan de andere kant Sven Mijnans een voorzet van Yukinari Sugawara met het hoofd tot doelpunt promoveerde, maar deze keer mocht er wel een feestje gevierd worden: 1-0.

Meerdink erin, Meerdink eruit

Joel Pereira, die de geblesseerde Etienne Vaessen verving onder de lat bij RKC, reageerde alert bij een kans van Jens Odgaard van dichtbij en een schuiver van Myron van Brederode. Een grotere tegenvaller dan het uitblijven van een tweede treffer was de aftocht in de twintigste minuut van Odgaard, die na een botsing met Pereira het veld per brancard verliet.