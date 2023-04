Anderlecht mist Europese play-offs in slechtste seizoen sinds 1937, hooligans bestormen stadion

Anderlecht, dat donderdag nog van AZ verloor in de Conference League, sloot de reguliere competitie af als nummer elf en wist zich daarmee niet te plaatsen voor de play-offs II om Europees voetbal. Het is het slechtste seizoen van de club uit Brussel sinds 1937.

Tijdens de wedstrijd riepen supporters al om het vertrek van voorzitter Wouter Vandenhaute. Na afloop drongen mannen met bivakmutsen en capuchons door tot het VIP-gedeelte en de mixed zone, zo melden diverse media in België. Het is nog niet bekend of de politie mensen gearresteerd heeft.

Club Brugge

Na de laatste speeldag in het reguliere seizoen was er wel blijdschap bij Club Brugge. Dankzij een 7-0 zege op KAS Eupen verzekerde de ploeg zich ten koste van KAA Gent van deelname aan de play-offs I, waar de beste vier clubs om de landstitel strijden. Noa Lang maakte één van de zeven treffers.

Ook KRC Genk, Union Saint-Gilloise en het Antwerp van trainer Mark van Bommel strijden mee om de titel. Seraing, Zulte Waregem en KV Oostende zijn gedegradeerd.