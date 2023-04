Vrouw overlijdt nadat jas klem blijft zitten in deur van Parijse metro

In Parijs is gistermiddag een vrouw overleden nadat haar jas tussen de deuren van een metro vast kwam te zitten en door de trein werd meegesleurd. Het slachtoffer is een vrouw van halverwege de 40.

Het ongeluk gebeurde op station Bel-Air, een bovengrondse halte in het oosten van Parijs. Volgens de Franse autoriteiten slaagde de vrouw er niet in om de jas los te krijgen of uit te doen toen de metro vertrok. De metro stopte buiten het station; de vrouw overleed ter plaatse.

Franse media melden dat de man en zoon van de vrouw getuige waren van het ongeluk. De metrobestuurder is opgevangen door hulpverleners. Het Parijse vervoerbedrijf RATP heeft geschokt gereageerd en de nabestaanden van de vrouw gecondoleerd.