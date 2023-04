Ten Hag en United via penalty's naar droomfinale FA Cup tegen stadgenoot City

Het voetbal was niet al te best, maar de strijd tussen de twee aan elkaar gewaagde ploegen vergoedde veel. Aan beide kanten vielen kansen te noteren, al waren die van Brighton wel wat groter. Doelman David de Gea toonde echter zijn klasse. Met de inbreng van Jadon Sancho en Wout Weghorst werd de druk van Manchester United groter, maar treffers bleven uit.

Manchester United heeft de finale van de FA Cup bereikt. De ploeg van trainer Ten Hag had in de halve eindstrijd op Wembley, na een 0-0 eindstand, penalty's nodig om zich te ontdoen van Brighton & Hove Albion.

In de penaltyserie waren beide ploegen een stuk trefzekerder. Weghorst schoot de twaalfde binnen namens United, waarna het bij de dertiende, van Solly March, mis ging voor de nummer acht in de Premier League.

Manchester City drong zaterdag al door tot de finale. Op Wembley was het Sheffield United (nummer twee in het Championship) met 3-0 de baas. De finale wordt op 3 juni gespeeld op het Londense Wembley.

'Vastberadenheid en veerkracht'

United voetbalde weer zoals het dat hoort te doen. Dat zei trainer Erik ten Hag na afloop, enkele dagen na de kansloze uitschakeling tegen Sevilla in de kwartfinales van de Europa League.

"Donderdag in Spanje zag ik een team dat ik niet herkende", zo verwees hij naar het foutenfestival tegen Sevilla. "Gelukkig speelden we vandaag weer zoals we dat meestal doen. Met vastberadenheid en veerkracht. We vochten voor elke meter en daardoor wonnen we de slag. En we speelden weer goede kansen uit."