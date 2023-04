Arsenal sleept gelijkspel uit halve finale Champions League bij Wolfsburg

De voetbalsters van Arsenal hebben in de halve finales van de Champions League in het eerste duel met VfL Wolfsburg een gelijkspel uit het vuur gesleept. De Engelsen, zonder de stuk voor stuk zwaar geblesseerde toppers Vivianne Miedema, Beth Mead en Leah Williamson, maakten in Duitsland een 2-0 achterstand ongedaan: 2-2.

Wolfsburg, met Dominique Janssen, Jill Roord en Lynn Wilms in de basis, begon uitstekend. De tweevoudig CL-winnaar domineerde voor rust en al snel opende Ewa Pajor de score na een mooie pass van Sveindís Jane Jónsdóttir, die even later zelf van een enorme fout van Arsenal-verdedigster Rafaelle profiteerde.

Assist Pelova

De blundere Braziliaanse revancheerde zich door vlak voor rust Arsenal, dat de beker in 2007 veroverde, naar 2-1 te koppen. Na rust maakte Stina Blackstenius er op aangeven van Victoria Pelova, de Nederlandse international aan Londense zijde, 2-2 van. De jarige Roord - ze mocht 26 kaarsjes uitblazen - was nog dicht bij de 3-2.

FC Barcelona begon zaterdag goed aan het tweeluik met Chelsea. De ploeg uit Catalonië, winnaar van de Champions League in 2021, zegevierde op Stamford Bridge met 1-0.

De finale wordt in het eerste weekeinde van juni gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven.