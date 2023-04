Afdankertjes Nederlands leger 'slagveld-taxi's' voor Oekraïne

Nederland stuurt steeds meer materieel naar Oekraïne, zo ook 200 lichte pantservoertuigen. Hier zijn de YPR-765's afgeschreven, maar het Oekraïense leger heeft ze graag. Maar zijn de pantserrupsen nog wel betrouwbaar? - NOS

Van mortieren tot mijnenvegers staan op de lijst die het kabinet publiceerde van verstuurd materieel en militaire middelen, maar niet alles is helemaal openbaar. Een aantal grote, deels bemoste brugdelen op het terrein in Vriezenveen staat bijvoorbeeld niet op de lijst. Liever niet filmen dus, deze bruggenlegapparatuur, ondanks de nieuwe transparantie. "Niet voor ons, maar voor de Oekraïners, die willen dat liever niet", zegt luitenant-kolonel Harry Jansen van de Defensie Materieelorganisatie. Hij is onder meer belast met het weer gevechtsklaar maken van materieel dat door het Nederlandse leger is afgestoten. Tot voor kort was filmen hier überhaupt verboden. Maar de regels zijn nu versoepeld. "Deze stap acht het kabinet van groot belang voor het behoud van het draagvlak en het voeren van een maatschappelijk debat over de voortdurende militaire steun aan Oekraïne", zo staat in een brief aan de Kamer van vorige week. Miljard euro Het Westen levert meer en meer militair materieel aan Oekraïne, zo bleek vrijdag op de donorconferentie in het Duitse Ramstein. Ook Nederland doet dat, inmiddels voor ruim een miljard euro. En dat bedrag zal groeien. Harry Jansen is er al bijna een jaar mee bezig, met een kleine club toegewijde monteurs. Twee maanden na de Russische invasie vorig jaar februari gingen de eerste pantserrupsvoertuigen al op transport. Het gaat om zogeheten YPR's, die tot 2008 in gebruik waren bij het leger. Ze zijn bedoeld voor het transport van soldaten op het slagveld.

De beste voertuigen gingen het eerst. De werkplaats staat inmiddels vol met exemplaren waarvan er sommigen wel twintig jaar in de mottenballen hebben gezeten. "Dan zijn er wel honderd manuren nodig om ze op te knappen. Alles moet weer gangbaar gemaakt worden. Er moeten altijd nieuwe accu's in. En we zetten er bankjes in op Oekraïens verzoek." Ook komt er nog bewapening bovenop, maar dat staat weer niet op die lijst, dus details daarover blijven achterwege. De monteurs maken ze ook schoon uiteraard: in sommige voertuigen zitten hele vogelnesten. Verder worden alle nummerborden en andere belettering overgeschilderd. 'Ze doen het heel goed' Maar zijn het dan geen afdankertjes? Is het nog wel verantwoord om hiermee het slagveld op te gaan? "Aanvankelijk hadden we onze twijfels of ze het wel zouden redden. Maar ze doen het heel goed", zegt Jansen. Na een jaar hard vechten is ongeveer 10 procent uitgeschakeld: van de ongeveer 200 YPR's zijn er zo'n twintig vernietigd door de Russen. Jansen vindt dat geen slechte score.

