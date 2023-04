Extra hekken rond kinderopvang in Huizen na verdrinking peuter (2)

De gemeente Huizen heeft rond een peuteropvang en een school, nabij de plek waar begin april een tweejarig kind verdronk, extra hekken langs het water geplaatst. De school had de gemeente daarom gevraagd om tegemoet te komen aan de zorgen van ouders van leerlingen.

Het kind viel in de buurt van de peuterspeelzaal in het water. De slachtoffer werd door hulpdiensten uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat. Hoe de peuter in het water terecht is gekomen, is nog onduidelijk.

In Huizen is geschokt op het ongeluk gereageerd. De school bij de plaats waar het ongeluk gebeurde kreeg te maken met bezorgde ouders. Daarom zijn de hekken geplaatst, laat de gemeente Huizen aan NH Nieuws weten. "Zonder ook maar een link tussen die hekken en het ongeluk te leggen."

De gemeente hoopt dat de rust nu weer enigszins terugkeert. Hoelang de hekken blijven staan, is niet bekend.