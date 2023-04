Feyenoord spoelt Europese kater weg met zege op Utrecht en kan landstitel ruiken

Koploper Feyenoord kan zich stilaan gaan opmaken voor het kampioensfeest op de Coolsingel. De Rotterdammers wonnen zondagavond op het met netten omzoomde veld probleemloos met 3-1 van FC Utrecht. De aftrap in De Kuip was zo'n 65 uur na de Europese uitschakeling van Feyenoord. De ploeg van trainer Arne Slot moest donderdagavond diep gaan tegen AS Roma en werd na een verlenging uitgeschakeld (4-1). Maar wie dacht dat de teleurstelling of vermoeidheid zou doorwerken in de wedstrijd tegen Utrecht, zat er naast. Feyenoord, dat zonder Gernot Trauner (ziek) Quilindschy Hartman (geschorst) en Alireza Jahanbakhsh (rust) begon, greep in de openingsfase het initiatief en drukte Utrecht terug.

Szymanski schreeuwt het uit na de 1-0 - ANP

Dat resulteerde na een kwartier in de openingstreffer van Sebastian Szymanski. De Poolse middenvelder schoot binnen na goed doorzetten van de mee opgekomen rechtsback Marcus Pedersen. En hoewel Utrecht er soms dreigend uitkwam (schoten van Othman Boussaid en Anastasios Douvikas gingen naast), bleef Feyenoord de sterkere ploeg in de eerste helft. Maar pas na rust kreeg het grote kansen op de tweede treffer. Santiago Giménez miste aanvankelijk nog oog-in-oog met Utrecht-doelman Vasilis Barkas. 'Ga staan voor de kampioen' In de 54ste minuut was het wel raak voor de Mexicaan, die binnenkopte nadat Barkas een rebound moest toestaan bij een poging van Orkun Kökçü. In de minuten daarvoor werd de aanstaande titel al gevierd in De Kuip. "Ga staan voor de kampioen", zongen de Feyenoord-fans. De eerste titel sinds 2017 kan Feyenoord eigenlijk nauwelijks nog ontgaan. De voorsprong op PSV, dat eerder op de dag in een matige topper afrekende met Ajax, bedraagt acht punten. In de laatste vier duels treft Feyenoord alleen nog ploegen uit het rechterrijtje: Excelsior, Go Ahead Eagles, FC Emmen en Vitesse.