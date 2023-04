Barcelona stap dichter bij landstitel na kleine zege op Atlético Madrid

Barcelona is weer een stap dichter bij het kampioenschap van Spanje gekomen. De formatie van trainer Xavi won zondag in eigen stadion met 1-0 van Atlético Madrid, de nummer 3 van de ranglijst. Real Madrid, dat zaterdag won van Celta de Vigo (2-0), is op elf punten de eerste achtervolger.

Frenkie de Jong deed weer mee met FC Barcelona. De middenvelder is hersteld van een hamstringblessure die hem ruim een maand aan de kant heeft gehouden. Hij werd in de 78e minuut vervangen.

De rentree van de Nederlandse international was van groot belang, zei Xavi naderhand. "Zonder de anderen tekort te doen, maar Frenkie bracht weer rust in ons spel. Dat deed Pedri ook. Deze jongens zijn cruciaal voor ons. Ze begrijpen het spel en doen aan de bal vrijwel altijd iets goed." Pedri, ook weer fit, kwam na ongeveer een uur als invaller in het veld.

Memphis Depay kon wegens een blessure niet meedoen met Atlético Madrid in het duel met zijn oude club.

Eindelijk weer winst

Barcelona had de laatste twee wedstrijden in de competitie met 0-0 gelijkgespeeld, tegen Girona en Getafe. Daarvoor verloor de club op eigen veld kansloos (0-4) in de beker van Real Madrid.

Vlak voor rust kwam Barcelona op voorsprong door Ferran Torres: hij scoorde met een beheerste schuiver vanaf de rand van het strafschopgebied op aangeven van Raphinha.