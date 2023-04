Volleyballers Dynamo op matchpoint voor landstitel na tweede zege op Orion

De volleyballers van Dynamo hebben de landstitel na een tweede zege op Orion in de play-offs (best-of-five) voor het grijpen. Na een 3-0 zege in Doetinchem werd zondagmiddag ook in eigen huis geen set weggegeven: 25-23, 25-23, 26-24. Volgende week kan Dynamo de klus definitief klaren.

Dynamo, dat de afgelopen weken tal van spelers geblesseerd weg zag vallen, verraste donderdag met een eenvoudige zege in het eerste treffen met Orion. In dat duel had Dynamo het alleen in de tweede set echt moeilijk.

Ook in de eerste set van het tweede duel was Dynamo de bovenliggende partij. Orion kon lang bijbenen, maar verloor op beslissende momenten de slag en zag de set met 25-23 verloren gaan.

Licht herstel Orion

In de tweede set liet Orion zich van een betere kant zien. De tweevoudig landskampioen uit Doetinchem was scherper en feller en bovendien liep de service een stuk beter. De Fin Samuli Kaislasalo was belangrijk met een aantal fraaie smashes.