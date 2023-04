Heitinga teleurgesteld na flinke nederlaag: 'Was onvoldoende, we kunnen beter'

Daarmee verwees Heitinga naar de finale van de KNVB-beker op 30 april tegen PSV in De Kuip. "Met deze ploeg kunnen we van PSV winnen", stelde Steven Berghuis. "Rug recht en volgende week een kans op een mooie prijs."

"Het is eigenlijk een klotejaar", erkende Ajax-coach John Heitinga. "De afgelopen jaren zijn we bij Ajax verwend. Nu moeten we gaan strijden. Het mooie is dat we volgende week weer een wedstrijd hebben. In ben teleurgesteld in het feit dat we beter kunnen. Dat moeten we volgende week laten zien."

Na de 3-0 nederlaag tegen PSV staat Ajax op de derde plaats, met nog vier speelrondes te gaan in de eredivisie dreigt een zeldzaam slecht seizoen. Het laatste seizoen waarin de club buiten de top-2 eindigde in de eredivisie was in 2008/2009, met toen een derde plaats achter kampioen AZ en runner-up FC Twente.

"We hebben momenten gehad om terug te komen in de wedstrijd", zei Berghuis. De linkspoot kreeg in de 60ste minuut een plastic beker naar zich gegooid vanuit het publiek , waarna het duel werd stilgelegd. "Ik zag het niets eens en heb niks gevoeld", aldus Berghuis.

"We zijn niet overklast", voegde Heitinga toe. "Zij waren effectiever. De eerste kans was gelijk een goal. Wij waren in de eerste helft niet goed genoeg aan de bal, te ongeduldig en slordig."

Tadic: 'Alle goals waren cadeautjes'

Dusan Tadic vond dat Ajax veel te veel fouten maakte. "Alle drie de doelpunten waren cadeautjes voor PSV. Als je ze zo makkelijk weggeeft, win je geen wedstrijden", zei de aanvoerder van de Amsterdammers op de persconferentie.

De nederlaag kwam hard aan bij Tadic. "Het is erg pijnlijk om te verliezen, zeker van PSV. We hebben dit seizoen maar één topwedstrijd gewonnen, in de beker tegen Feyenoord. Dat is erg frustrerend. Het is een moeilijk seizoen. Iedereen weet dat we betere spelers nodig hebben, maar dat is geen excuus. We moeten het beter doen."

Tadic zei mee te leven met interim-trainer John Heitinga. "Ik vind het vervelend voor hem. Hij doet alles voor Ajax. Ik voel me hier verantwoordelijk voor. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid pakken nu, of je nou 17 of 35 bent."