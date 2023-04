Swiatek toont zich in Stuttgart ware nummer één van de wereld

Iga Swiatek heeft voor de tweede keer op rij het graveltoernooi van Stuttgart gewonnen. De Poolse nummer één van de wereldranglijst was in de finale met 6-3, 6-4 te sterk voor Aryna Sabalenka, de nummer twee van de wereld. De finale was een herhaling van die van vorig jaar. Voor Sabalenka was het zelfs het derde jaar op rij dat ze de finale verloor in Stuttgart. In 2021 moest ze buigen voor de inmiddels gestopte Ashleigh Barty.

Schuurs wint in Stuttgart zestiende dubbeltitel Demi Schuurs prolongeerde zondagmiddag met haar Amerikaanse dubbelpartner Desirae Krawczyk de titel in Stuttgart geprolongeerd. Het duo versloeg de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez, de voormalig dubbelpartner van Schuurs, en de Mexicaanse Giuliana Olmos: 6-4, 6-1. Voor Schuurs is het de zestiende WTA-titel en de tweede samen met Krawczyk, die haar negende trofee in de wacht sleepte.

Opvallend genoeg was het meer dan vijf jaar geleden dat de nummers één en twee van de wereld elkaar in een WTA-finale troffen. De laatste keer was de eindstrijd van de Australian Open in 2018: de Deense Caroline Wozniacki, die ondertussen ook haar rackets heeft opgeborgen, klopte toen de mondiale nummer één Simona Halep uit Roemenië. Derde titel Alcaraz in 2023, Lajovic bekroont topweek Bij de mannen pakte Carlos Alcaraz zijn derde titel van het jaar door in Barcelona met succes zijn titel te verdedigen. De Spaanse nummer twee van de wereld was in de finale met 6-3, 6-4 een maatje te groot voor de Griek Stefanos Tsitsipas, die voor de derde keer de finale verloor in Barcelona.

Carlos Alcaraz viert zijn titel in Barcelona - AFP