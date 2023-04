Personeel distributiecentra Albert Heijn gaat staken uit onvrede over loon

Medewerkers van distributiecentra van Albert Heijn gaan vanaf vanavond staken voor een betere cao. Dat hebben de vakbonden FNV en CNV aangekondigd.

De bonden hadden de supermarktketen tot 17.00 uur de tijd gegeven om met een goed voorstel voor loonsverhogingen te komen. "De directie is niet ingegaan op de eisen in ons ultimatum, daarom wordt er vanaf vanavond begonnen met staken op de locaties in Geldermalsen, Pijnacker en Zaandam", zegt Shefania Sewbaks, bestuurder bij FNV Handel.

De vakbond zet in op een loonstijging van 14,3 procent plus 100 euro bruto per maand. Ook wil de FNV dat de lonen voortaan meestijgen met de prijzen in de winkels. CNV wil een loonsverhoging "met minimaal twee cijfers voor de komma".

Albert Heijn stelt een loonsverhoging voor van 8 procent: 6 procent direct en 2 procent vanaf januari. "Het vastlopen van de onderhandelingen betekent dat medewerkers van de distributiecentra langer moeten wachten op de voorgestelde loonsverhoging en dat betreuren we", stelt de supermarktketen in een reactie.

Naast de loonsverhoging eisen de vakbonden ook dat de toeslag voor werken op zondag voor nieuwe medewerkers op 100 procent van het normale salaris blijft (dus dubbel betaald op zondag). Albert Heijn wil daar 50 procent van maken.

'Gevolgen nog niet in te schatten'

De staking begint vanavond in het distributiecentrum in Geldermalsen. Daar leggen parttime medewerkers het werk neer vanaf 19.00 uur. Op de locaties in Pijnacker en Zaandam begint de staking om 21.00 uur. De drie stakingen duren tot 23.00 uur.

De supermarktketen laat weten nog niet te kunnen inschatten welke gevolgen de stakingen hebben voor de bevoorrading van de winkels. FNV-bestuurder Sewbaks zegt dat morgen aan het einde van de dag de schappen in sommige filialen al leger zullen zijn. "Maar dat is lastig in te schatten. Dat gebeurt niet gelijk. Het is een proces."

Albert Heijn zegt open te staan voor verdere gesprekken met de vakbonden. "Daarbij zullen zowel wij als FNV en CNV stappen moeten zetten om tot goede afspraken te komen voor onze collega's van de distributiecentra."

Maandag volgen langere stakingen. Dan gaan de fulltime medewerkers in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg en Zwolle vanaf 07.00 uur staken tot en met woensdag. Sewbaks: "Of we doorgaan ligt aan waar Albert Heijn mee komt."