Vanavond op tv: De fenomenale Sifan Hassan • Russen op de vlucht

De Nederlandse topatleet Sifan Hassan heeft de prestigieuze marathon van Londen gewonnen met een tijd van 2.18.33, ruim vier minuten onder het Nederlandse record. Het was Hassans marathondebuut. We spreken over deze sensationele zege met Hassans manager Jos Hermens.

De Russen die vluchtelingen helpen

Het is zeer riskant voor Russen om het land te ontvluchten als ze onder huisarrest staan of worden opgeroepen voor militaire dienst. Maar het gebeurt wel. Met hulp van ondergrondse netwerken weten tegenstanders van president Poetin en van de oorlog het land te ontvluchten. We spreken met Russen die het is gelukt, en met Russen die ze hielpen.

Ondertussen lijkt de situatie aan het front relatief stabiel. Het wachten is op het Oekraïense voorjaarsoffensief. Te gast is hoogleraar Oorlogsstudies Frans Osinga.