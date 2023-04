PSV wint slag om tweede plaats overtuigend van Ajax, duel tijdelijk gestaakt

Het ging om de tweede plaats tussen PSV en Ajax in Eindhoven en die strijd werd overtuigend gewonnen door de thuisploeg: 3-0. Met vier speelrondes te gaan in de eredivisie heeft PSV nu drie punten voorsprong op de concurrent. Het duel werd in 60ste minuut even stilgelegd, nadat er een plastic beker op het veld was gegooid. Ajax was gewaarschuwd, coach John Heitinga was gewaarschuwd. De kracht van PSV zit in de lucht. "We moeten die momenten goed verdedigen en voorzetten eruit halen", zei Heitinga vooraf. "Daar zijn we constant mee bezig, ook los van PSV. Persoonlijke duels winnen en het strafschopgebied goed verdedigen." Precies zo deed PSV Ajax pijn in de eerste helft. Rechtsbuiten Johan Bakayoko was de 17-jarige Ajax-linksback Jorrel Hato regelmatig de baas en in het centrum moesten Calvin Bassey, de vervanger van de geschorste Edson Álvarez, en Jurriën Timber alle zeilen bijzetten om Luuk de Jong te beteugelen. De Jong kopt PSV op voorsprong Als snel kwam de eerste voorzet van rechts, van Jordan Teze, en stompte doelman Gerónimo Rulli de bal weg voordat De Jong kon inkoppen. Een lage voorzet van Bakayoko werd gemist door Guus Til en in de 13de minuut was het raak. Bakayoko passeerde Hato, zette voor en De Jong kopte ondanks tegenwerking van Timber fraai binnen.

Jorrel Hato en Johan Bakayoko - ANP

Weer was het Luuk de Jong die scoorde tegen Ajax. De 32-jarige aanvoerder scoorde één keer in elk van zijn laatste 5 eredivisiewedstrijden van PSV tegen Ajax. Alleen Spitz Kohn (5) en Dirk Kuijt (5) waren ook in minimaal 5 opeenvolgende eredivisiewedstrijden tegen Ajax trefzeker. Het gevaar van PSV bleef ook na die openingsgoal van de rechterflank komen, al werden de goede voorzetten spaarzamer en kreeg Hato iets meer controle over Bakayoko. Aan de andere kant liet Ajax weinig zien. Na een overstapje van Davy Klaassen kreeg Kenneth Taylor een mogelijkheid, maar redde Til met een sliding. Ex-PSV'er Steven Bergwijn, uitgefloten door de Eindhovense fans, schoot vlak voor rust een meter naast en in de handen van doelman Walter Benitez. Met spits Brian Brobbey voor verdediger Bassey poogde Ajax-coach Heitinga in de rust een ommekeer te bewerkstelligen.

Ronald Koeman te gast bij Studio Voetbal - NOS

Bakayoko ging verder met voorzetten geven. Vlak na rust was Joey Veerman over de grond de ontvanger. Het schot van de Volendamse middenvelder werd door Rulli gepakt. Even weg van de flank had Bakayoko PSV vijf minuten na rust op 2-0 kunnen zetten. Hij kreeg de bal mee van Simons, maar schoot met links naast. Simons benut strafschop Door het centrum van de verdediging, waar Florian Grillitsch de plek van Bassey had ingenomen, was Ajax opeens ook kwetsbaar. Na balverlies van Brobbey stuurde Veerman Simons de diepte in en laatstgenoemde was net eerder bij de bal dan Rulli, die aan de noodrem trok. Serdar Gözübüyük wees resoluut naar de stip. Xavi Simons ging zelf achter de bal staan en schoot zijn vijftiende goal van het seizoen keurig in de hoek.

Xavi Simons schiet de strafschop binnen - ANP

In veilige haven was PSV nog niet. Brobbey was dicht bij de aansluitingstreffer en in de 60ste minuut deed een toeschouwer een poging om PSV de weg naar winst te versperren. Beker richting Berghuis Er vloog een beker in de richting van Ajacied Steven Berghuis en Gözübüyük kon volgens de nieuwe richtlijnen niet anders dan de teams naar binnen sturen. De teleurstelling van de scheidsrechter was zichtbaar en ook de PSV-spelers uitten hun woede richting de betreffende tribune.

De wedstrijd tussen PSV en Ajax wordt in de tweede helft tijdelijk gestaakt, nadat er vanaf de tribunes met een plastic beker wordt gegooid richting Steven Berghuis. - NOS