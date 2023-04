Evenepoel soleert opnieuw naar zege in Luik-Bastenaken-Luik na uitvallen Pogacar

Van een boeiende strijd tussen wereldkampioen Evenepoel en Tourwinnaar Tadej Pogacar kwam het in de natte 109e editie van het wielermonument niet. De Sloveen ging al vroeg in wedstrijd onderuit en vertrok met twee gebroken botjes in zijn linkerhand naar het ziekenhuis.

"We starten met allemaal renners die hier kunnen winnen", zei Evenepoel in aanloop naar de koers waarin hij vorig jaar zijn belofte als grootste Belgische talent definitief inloste.

In het sluitstuk van het klassiekervoorjaar was Pogacar vooraf topfavoriet, met Evenepoel als grote uitdager. De 23-jarige wereldkampioen bereidde zich de afgelopen weken met een hoogtestage op Tenerife voor op de Giro d'Italia, terwijl hij Pogacar achtereenvolgens de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Waalse Pijl zag winnen.

Met nog 85 kilometer te gaan probeerde Jumbo-Visma te anticiperen op de plannen van Evenepoel en co. De Nederlandse ploeg, die met slechts vijf renners aan de start stond omdat Sam Oomen en Tosh Van der Sande positief testten op corona, stuurde Jan Tratnik vooruit.

De elf koplopers reden een voorsprong van ruim vier minuten bijeen, maar die verdween als sneeuw van de zon in de tweede helft van de 258 kilometer lange heuvelklassieker.

Al na twaalf kilometer vormde zich een kopgroep van elf renners, waarin Lars van den Berg (Groupama-FDJ) de Nederlandse eer hooghield. Na de val van Pogacar nam Soudal-Quick Step, de ploeg van Evenepoel, de regie op kop van het peloton in handen.

Tratnik kreeg Magnus Sheffield (Ineos) en Valentin Madouas (Groupama-FDJ) eerst nog met zich mee, maar op de volgende côte was hij al alleen over. Vervolgens raapte hij de vroege vluchters een voor een op; alleen Simone Velasco (Astana) kon aanhaken bij de Sloveen in Nederlandse dienst.

Zo'n vijftig kilometer later strandde de poging; op de steile Redoute (1,6 km, 9,4% gemiddeld) werden Tratnik en Velasco ingelopen door het inmiddels flink uitgedunde peloton.

Evenepoel vertrekt weer op Redoute

Niet veel later plaatste Evenepoel zijn enige en beslissende aanval, vlak voor de top van de Redoute. Tom Pidcock (Ineos) dichtte in zijn eentje het gat, maar al na een paar kilometer moest hij de wereldkampioen in witte broek laten gaan.

Bekijk de beelden van de beslissende aanval van Evenepoel op de Redoute: