PSV-Ajax tijdelijk stilgelegd na gooien plastic beker richting Berghuis

De eredivisiewedstrijd PSV-Ajax is in de 60ste minuut tijdelijk gestaakt na het gooien van een plastic beker op het veld. De Eindhovenaren leidden op dat moment met 2-0. Na een afkoelingsfase werd de wedstrijd, die uiteindelijk in 3-0 eindigde, hervat. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük stuurde de teams volgens de richtlijnen naar binnen. Op televisiebeelden was niet te zien dat er niemand werd geraakt. Wel vloog er een beker in de buurt van Ajacied Steven Berghuis. De PSV-spelers reageerden woedend op het gedrag van de fan. Ook op de tribune werd het onrustig en wilden medesupporters verhaal halen bij de vermoedelijke dader.

Spelers en arbitrage gaan van het veld in Eindhoven - ANP

De KNVB scherpte onlangs, na meerdere incidenten in stadions, de richtlijnen aan. Bij het gooien van voorwerpen op het veld wordt de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Bij een tweede vergrijp wordt het duel volgens de nieuwe richtlijnen definitief gestaakt. Zaterdag ging het al mis bij de wedstrijd tussen FC Groningen en NEC. Bij een 0-0 stand werd een grensrechter geraakt door een uit het publiek gegooide beker bier. Het duel werd in de 18de minuut gestaakt en komende dinsdag uitgespeeld. Vorige week werd ook NAC Breda tegen Willem II gestaakt na het gooien van voorwerpen op het veld. Ook incident in Enschede Eerder op de dag vond er ook een incident plaats tijdens het duel tussen FC Twente en Sparta Rotterdam (3-3). Shurandy Sambo kreeg na zijn gelijkmaker in blessuretijd bier naar zich toegeworpen, evenals ploeggenoten. De rechtsback kreeg van arbiter Joey Kooij echter zijn tweede gele kaart wegens provocatie van de Twente-fans. "In eerste instantie wil ik naar de camera lopen om mijn goal te vieren, maar dan zie ik dat fans van Twente met bier beginnen te gooien. Daarna richt ik mijn emoties op hun, misschien niet goed", zegt Sambo.

Onrust na de goal van Sambo - ANP

"Maar ja, als je zaterdag FC Groningen tegen NEC hebt gezien... Dan gaan ze wel allemaal naar binnen. Nu krijg ik mijn tweede gele kaart en moet ik van het veld." Sparta-coach Maurice Steijn had een duidelijke mening over het voorval in Enschede. "Ik vind het Twente-publiek waanzinnig, het is altijd een feestje. Maar als er niks op het veld mag worden gegooid..."

Sparta-trainer Maurice Steijn en doelpuntenmaker Shurandy Sambo reageren op het voorval in blessuretijd van het duel met FC Twente (3-3), waarbij er door fans van de thuisploeg met bekers bier werd gegooid. - NOS

"Het begint al met van die blauwe ballen op het veld, of het nu ludiek is of niet. Dat wordt dan geaccepteerd. Dan scoren wij en worden mijn spelers onder het bier gegooid. Sambo juicht gewoon naar de camera." Steijn vond dan ook dat het duel na de 3-3 van Sambo had moeten worden stilgelegd door scheidsrechter Kooij. "Dat lijkt mij toch wel? Dat is toch de afspraak? Nu wordt het omgedraaid en wordt mijn speler van het veld gestuurd." Bier vol in het gezicht In Duitsland werd zondag wel een wedstrijd gestaakt. Het duel tussen FSV Zwickau en Rot-Weiss Essen op het derde niveau duurde een helft, nadat scheidsrechter Nicolas Winter na het rustsignaal bij het verlaten van het veld een lading bier vol in het gezicht kreeg.

