Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd om in München zijn eerste ATP-titel binnen te slepen. De Veenendaler verloor na een dramatische ontknoping de eindstrijd van de Deen Holger Rune, de nummer zeven van de wereld: 4-6, 6-1, 6-7 (3).

Van de Zandschulp verspeelde in de derde set in totaal vier matchpoints, allemaal op eigen service. De Nederlander stond voor de tweede keer in een ATP-finale, na in 2022 ook de finale van Rune te hebben verloren in München.

