Hockeysters Amsterdam spelen in slotfase gelijk tegen koploper SCHC

De hockeysters van Amsterdam hebben tegen koploper SCHC in de slotfase een punt gered. Lang leek SCHC genoeg te hebben aan een treffer van Mette Winter, maar vier minuten voor tijd maakte Michelle Fillet toch gelijk: 1-1.

In een wedstrijd die op en neer golfde was SCHC de iets sterkere ploeg, maar kreeg Amsterdam misschien wel de beste kansen. Via Fiona Morgenstern leek de thuisploeg zelfs op voorsprong te komen, maar haar doelpunt werd afgekeurd.

Het was daarna, in de 41ste minuut, toch Stichtse dat de score opende. Winter schoot raak, nadat ook Laurien Leurink en Maud van Heuvel dreigend waren geweest.

Fillet tikt binnen

Amsterdam had daarna nét genoeg tijd om het tij nog te keren. In de 56ste minuut zette Michelle Fillet haar stick achter een voorzet vanaf de rechterflank. Keepster Alexandra Heerbaart had er geen antwoord op.

Het gat tussen Stichtse en Amsterdam is nu vijf punten, met nog drie reguliere competitieduels te gaan. Daarna volgen de play-offs om de landstitel.