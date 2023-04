Einde nadert voor Noodfonds Energie, ouderenbond wil verlenging

Op de locatie in Deventer komen wekelijks nog tientallen aanvragen binnen. "Mensen die bekend waren met het Noodfonds hebben de ondersteuning in het begin aangevraagd", zegt Jenneke Nieuwenhuizen van Geldfit. "We hopen dat mensen die de aanvraag nog niet hebben gedaan en er niet zelf uitkomen, zo snel mogelijk langskomen".

Bij de start van het noodfonds waren er veel problemen. Mensen konden toen alleen een aanvraag indienen via een app op telefoon of tablet. Later kon het ook via de pc, maar de procedure blijft ingewikkeld, zegt Sipkens. "Er zijn veel stappen die je moet doorlopen. Zelfs voor de vrijwilligers is het soms lastig. Daarom is meer tijd gewenst, maar die is ons niet gegeven."

Het noodfonds zou in januari starten, maar liep vertraging op en startte een maand later. Daarop is toen ook besloten de aanvraagtermijn te laten doorlopen tot eind april. Inmiddels zijn er 102.000 verzoeken geregistreerd. 35.000 zijn er tot nu toe goedgekeurd, 28.000 afgekeurd.

Nog een week en dan stopt het Noodfonds Energie. Dat was in het leven geroepen om huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening financieel te ondersteunen. Dagelijks komen er nog tientallen aanvragen binnen en daarom pleit de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) om een verlenging van de aanvraagtermijn.

Voor wie toch niet op tijd is, zijn er alternatieven, zegt Nieuwenhuizen. Mensen kunnen nog steeds terecht bij Geldfit voor ondersteuning, maar ook bij de gemeente Deventer. En die gemeente is niet de enige.

Een vrouw die op het spreekuur van Geldfit een aanvraag indiende, krijgt te horen dat ze in aanmerking komt voor steun. "Dat is geweldig. Ik moet elke cent omdraaien en natuurlijk is het fijn als ik dan nog wat ondersteuning kan krijgen", zegt ze. "Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk te besparen. En ben heel dankbaar als er nog wat kan worden gedaan."

Lelystad 'laagdrempeliger'

Sommige gemeenten hebben namelijk een eigen noodfonds opgezet. Zo is in Lelystad 450.000 euro beschikbaar voor inwoners met geldproblemen. Zij kunnen tot 1300 euro krijgen. "Ons fonds is alleen toegankelijk via fysieke spreekuren", zegt Chuck de Rond, beleidsadviseur armoede. "Want we willen gelijk met burgers in contact komen, om te kijken of we ze op meerdere fronten kunnen helpen."

Het loket is net een week open en er hebben zich tientallen mensen gemeld. Het enige criterium is dat mensen geen energietoeslag hebben ontvangen omdat hun inkomen net boven de 120 procent van de bijstandsnorm is. "We houden het zo laagdrempelig mogelijk, met weinig toetsingskaders", zegt De Rond. "We kijken naar iemands situatie, inkomen en uitgaven. En hoe we een bijdrage kunnen leveren."

Hij heeft de indruk dat het nationale Noodfonds Energie door inwoners van Lelystad slecht is gevonden. "Het gaat ook om mensen die niet in Nederland zijn geboren en dan is de stevige afkadering en het online aanvragen een barrière. We merkten dat dat niet laagdrempelig genoeg was."

'Snel in elkaar gezet'

Oud-politicus Lodewijk Asscher, 'kwartiermaker' van het fonds, erkent dat een aanvraag vooral in het begin voor sommigen moeilijk was. "We hebben het in drie maanden in elkaar gezet, juist vanwege de urgentie. Daarom was er eerst alleen een app, daarna een webversie en hebben we het gaandeweg steeds verbeterd."

Hij noemt de wens om het loket langer open te houden een terechte vraag. "Maar het is een tijdelijk fonds voor steun tijdens de winterperiode. Eigenlijk zou het al 1 april dichtgaan. Dat is nu een maand later, zodat zoveel mogelijk mensen nog een aanvraag kunnen doen. Maar energiebedrijven en overheid hebben aangegeven dat het een tijdelijk fonds is, dat nu ten einde komt."