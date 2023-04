Aardbeving van 2,4 in de buurt van Maastricht

In de buurt van Maastricht is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 2,4. De beving is veroorzaakt door een breuklijn en niet door gaswinning zoals in Groningen.

De beving op een diepte van 12 kilometer was om 08.00 uur bij het dorp Bunde, dat vlak bij Maastricht ligt. Volgens het KNMI hebben omwonenden de trillingen waarschijnlijk niet gevoeld omdat de beving zo diep in de bodem plaatsvond. Er zijn geen meldingen binnengekomen van mensen die in de buurt wonen.

Roermond 1992

Natuurlijke bevingen ontstaan door schuivende aardplaten. In Limburg en het zuidoosten van Brabant komt dat geregeld voor, maar meestal minder krachtig dan de beving van vandaag.

Van de twintig natuurlijke bevingen die KNMI-meetpunten dit jaar hebben gemeten, hadden er slechts vijf een kracht zwaarder dan 2,0. De zwaarste die werd opgepikt was een beving afgelopen dinsdag bij het Duitse Bassenheim van 2,9. Vorig jaar werden er in totaal veertig natuurlijke bevingen geregistreerd.

De hevigste beving uit de Nederlandse geschiedenis was in 1992 bij Roermond. Die had een kracht van 5,8. Door die beving ontstond destijds veel schade in het grensgebied van Nederland, België en Duitsland.

In Groningen komen geregeld andersoortige bevingen voor, zogenoemde geïnduceerde bevingen. Die worden veroorzaakt door de winning van aardgas uit de bodem en worden vaak wel door omwonenden gevoeld. Zulke aardbevingen zijn meestal ondieper.