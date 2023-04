Hassan huilde vooraf en is verbijsterd na marathonstunt: 'Ik dacht: is dit echt?'

In de ochtenduren had ze nog zitten huilen. In de aanloop naar de start van haar eerste marathon, nota bene de prestigieuze in Londen, was de schrik haar om het hart geslagen. "Ik was niet nerveus, ik was bang."

Uren later stond ze met de handen vertwijfeld op het hoofd aan de finish van de Londen Marathon. Als winnares. Een droomdebuut. "Op de finish dacht ik: is dit echt?"

Hassan was zelf het meest verbouwereerd over haar prestatie in haar eerste optreden over een race van 42 kilometer en 195 meter. Ze had bewust voor Londen gekozen, maandenlang op hoogte getraind, maar wist eigenlijk totaal niet aan wat voor avontuur ze was begonnen.

Ongeloof

"Ik weet niet wat ik moet zeggen", klinkt het vol ongeloof nadat ze in de sprint de Ethiopische Alemu Megertu en de Keniaanse Peres Jepchirchir van zich heeft afgeschud. "What the hell I am doing", zegt ze direct na de finish. Oftewel: "Wat ben ik aan het doen."