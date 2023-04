Sparta verdedigt vijfde plek met succes na enerverend duel met Twente

Het treffen tussen FC Twente en Sparta, met als inzet de vijfde plek in de eredivisie, is uitgelopen op een doelpuntrijk gelijkspel: 3-3. Shurandy Sambo maakte in blessuretijd de derde treffer namens de Rotterdammers, waardoor Sparta een punt voor blijft staan op de ranglijst. Het gehele seizoen is de amusementswaarde al hoog in de vrijwel onneembare Grolsch Veste. Behoudens gelijke spelen tegen sc Heerenveen, Feyenoord en Go Ahead Eagles werd er niet verloren in competitieverband. Steijn op de bank Twente, dat vorige week ongelukkig verloor in Utrecht, begon met Michal Sadílek in plaats van de meer aanvallender ingestelde Sem Steijn op het middenveld. Trainer Ron Jans hoopte zo wat meer balans in zijn elftal te creëren. "Het staat nu iets natuurlijker", zei hij vooraf. Zo kwam er in Enschede aanvankelijk geen strijd tussen vader en Sparta-coach Maurice en zijn zoon Sem. Twente begon niettemin voortvarend in eigen huis en beloonde zichzelf na 22 minuten spelen.

FC Twente viert de 1-0 van Brenet - Pro Shots

De bal werd door Gijs Smal met een knal de zestien ingebracht, waarna Vaclav Cerny uiteindelijk de mee opgekomen Joshua Brenet bediende. De rechterverdediger kopte vervolgens raak. Sparta stond na de 1-0 even onder druk, maar ontworstelde zich daaraan. Het kreeg mogelijkheden via spits Tobias Lauritsen en rechtsback Shurandy Sambo, maar doelman Lars Unnerstall stond zijn mannetje. De Duitse reus van bijna twee meter lang had echter geen antwoord op een kopbal van Lauritsen bij de tweede paal. Brenet stond bij een voorzet van Arno Verschueren aan de verkeerde kant te dekken en ook Robin Pröpper was te laat om Lauritsen het scoren te beletten.

Elfde goal Lauritsen De dit seizoen zo verrassende Rotterdammers namen kort voor rust zelfs brutaal de leiding. Nadat Joshua Kitolano op Unnerstall was gestuit, wist Lauritsen een minuut later een door Twente niet goed weggewerkte corner te verzilveren. De Noor maakte alweer zijn elfde competitiegoal. In de tweede helft stond het duel in een kort tijdsbestek compleet op zijn kop. Twente, met Steijn inmiddels als invaller, kwam op gelijke hoogte door een ongelukkig eigen doelpunt van Dirk Abels. Door een uitgekiend schot van Cerny in de verre hoek stond het even later 3-2.

Cerny begroet de 3-2, samen met Zerrouki - Pro Shots